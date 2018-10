Menschenfresser im Anflug

Uwe Stiehler

Frankfurt (Main) (MOZ) Vorsicht! Dieses Buch ist gefährlich. Man wird von ihm hineingezogen in blutverschmierte Abgründe und eine grausame Religion, trotzdem kann man es nicht aus der Hand legen.

Es ist wie verhext. Womit wir beim Thema wären. Susanne Röckels Roman „Der Vogelgott“ lässt seine Leser hineingleiten ins düstere Hexenwerk einer abstrus-scheußlichen Sekte, deren höchster Gott ein riesiger Raubvogel ist, der von jenen, die ihn anbeten, mit dem Fleisch ihrer Kinder gefüttert wird. Einst hatten sie ihm die Körper ihrer Feinde angeboten, aber die haben ihm nicht geschmeckt. Er wollte ein größeres Opfer. Sagt die Legende. Klingt, als hätte ein Boulevardblatt ein Fake-News-Gruselmärchen ausgeschwitzt. Oder wird und wurde diese Religion tatsächlich praktiziert? Bis heute? Selbst bei uns?

Das ist die Frage, die Susanne Röckel kunstvoll umkreist, wobei ihr etwas äußerst Raffiniertes glückt: Sie erfindet einen Mythos, der durch Verschleierungen, irrationale Zeugenberichte und fantastische Begebenheiten an Glaubwürdigkeit gewinnt. Eigentlich müsste man die gräulichen, an die dunkle Seite der Romantik erinnernden Geschehnisse, von denen die erwachsenen Geschwister Theodor, Dora und Lorenz berichten, als irrationale Fantastereien abtun. Aber nein, Susanne Röckel saugt uns hinein in deren Welt, in deren Gedanken, in deren Wahrnehmung, bis wir für möglich halten, was nach den Maßstäben unseres aufgeklärten Verstandes unmöglich ist.

Den Verstand setzt Susanne Röckel mit ihrer literarischen Zauberei sehr geschickt außer Kraft. Denn sie führt uns in eine Gegend, die unsere rationale Gesellschaft vergessen hat. Es ist die Grauzone zwischen Glauben und Wissen und zwischen Erkenntnis und göttlicher Offenbarung. Das war einmal der Acker der Mystiker und Alchimisten, die die Aufklärung und das industrielle Zeitalter nicht überlebt haben. Genau in dieses verwaiste Territorium zieht es die drei Geschwister auf unterschiedliche Weise.

Jeder von ihnen stößt unabhängig von den beiden anderen auf den Vogelgott-Kult. Dora, als sie über einen während des Dreißigjährigen Krieges arbeitenden Maler promovieren will, Lorenz, der als Journalist wegen eines überfahrenen Jungen recherchiert, und Theodor, der sich von einer undurchsichtigen Hilfsorganisation nach Afrika schicken lässt.

Wie kriminalistisch beinahe Susanne Röckel diesen Roman komponiert, wie sie die Mode der Rationalität und des Unglaubens erschüttert, wie sie hinterfragt, warum Menschen immer wieder genau das anbeten, was sie zerstört, und wie sie dabei den Mythos des durch einen göttlichen Vogel gepeinigten Prometheus variiert, das ist unbedingt buchpreisverdächtig.

Susanne Röckel: Der Vogelgott, Jung und Jung, 267 S., 22 Euro