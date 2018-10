Ein Mann mit Grips, Charme und Temperament

Klaus Kleinmann

Wandlitz Zumindest an diesem Abend war er König der „Prinzen“, auch wenn er diese Formulierung sicher ablehnen würde. Dem Publikum konnte es am Sonnabend aber durchaus so vorkommen: Sebastian Krumbiegel stellte im „Goldenen Löwen“ sich selbst und sein Buch vor. Dieses heißt „Courage zeigen - Warum ein Leben mit Haltung gut tut“.

Schnell reden kann Sebastian Krumbiegel, aber dahinter stecken jede Menge Grips und Charme. Schon nach wenigen Minuten hat er das Publikum auf seiner Seite. Nach den ersten Wortkaskaden sagt er, eigentlich wolle er ja gar nicht so viel reden, und man dürfe ihn im Zweifelsfall durchaus unterbrechen mit dem Zuruf: „Sing doch mal was!“ Verabredet oder nicht - prompt ruft das jemand, prompt singt er auch, und der Saal freut sich. Dann erzählt er wieder, liest aus seinem Buch vor, singt, erzählt, liest vor und singt - so geht das gute zwei Stunden lang und wird doch keinen Moment langweilig. Das Publikum lauscht atemlos und freut sich an dem Feuerwerk von Temperament, das Sebastian Krumbiegel auf die Bühne zaubert. Ohne strikte chronologische Reihenfolge liest, singt und spricht er von seinem liebevollen, hoch musikalischen Elternhaus, seinen Jahren im Thomanerchor, den damit verbundenen Auslandsreisen und Abenteuern, den ersten Versuchen mit eigenen Bands und von der Wende 1989, die, wie bei vielen anderen DDR-Bürgern auch, seine Karriere knickte. Bei der großen Mehrheit der Betroffenen ging es dabei allerdings nach unten, während Krumbiegel und seine Prinzen jetzt erst richtig zum Höhenflug ansetzten. Die Bekanntschaft mit der Produzentin und Songschreiberin Annette Humpe war hierbei sicher ein großer Glücksfall, der in Krumbiegels Darstellung fast ein wenig knapp wegkommt.

Großen Raum nimmt hingegen die Freundschaft mit Udo Lindenberg ein, der so etwas wie ein menschlicher und musikalischer Übervater gewesen sein muss. Sein Einfluss macht sich in verschiedenen Liedern bemerkbar, die Krumbiegel an diesem Abend zum Besten gibt.

Nach der Pause steht Sebastian Krumbiegels politisches Engagement im Vordergrund. Das begann in der DDR, als es schick war, gegen das Regime zu sein. Heute ist es der politische Stimmungswandel in der Gesellschaft, der Krumbiegel große Sorgen bereitet und ihn zur klaren Stellungnahme gegen rechtes Gesinnungsgut bewegt. „Mein rechter, rechter Platz ist schon lange nicht mehr leer“, heißt eines seiner Lieder. Wer sich gegen Rechts positioniert, muss auch mal einen Shitstorm aushalten. Dass daraus Angst entstehen kann, das Haus zu verlassen und dass körperliche Gewaltanwendung von Neonazis ihn bis ins Innerste erschütterte, ist die Kehrseite der Medaille. Aber sich wegzuducken und den Mund zu halten, ebnet der braunen Flut nur noch weiter den Weg. „Courage zeigen“ - der Buchtitel bringt es auf den Punkt.

Noch immer lauscht das Publikum ergriffen - und betroffen. In dieser angespannten Stimmung will Sebastian Krumbiegel es nicht nach Hause lassen. Er singt zum Abschluss noch ein, nein zwei, am Ende doch drei seiner Lieder und bringt aller Augen wieder zum Glänzen. Nur er kommt angesichts unzähliger Autogrammwünsche noch lange nicht in sein Hotel, aber das scheint er recht gut aushalten zu können.