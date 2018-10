„Töpfchen steh“ für den süßen Brei

Matthias Wagner

Eberswalde Vier Wochen, „Der süße Brei – eine Ausstellung über das Wachsen“, gingen am Freitag mit einer Finissage zu Ende. Insgesamt 700 Besucher aller Altersgruppen zählten die Organisatoren. Die Kuratorin Lilian Engelmann zog am Ende ein durchweg positives Fazit.

„Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier“, sagte Mahatma Gandhi. Wachstum im Natürlichen wie im Unnatürlichen, ebenso wie der Vergänglichkeit widmete sich in breiter Auslegung die Ausstellung „Der süße Brei“ im Hermann-Scheer-Haus. Zwölf internationale Künstler hatten sich über die Frage: Wann ist es genug?“, Gedanken gemacht und ihre kreativen Ergebnisse der Öffentlichkeit im Rahmen einer Ausstellung präsentiert.

„Es ist unglaublich, was in dieser Stadt kulturell passiert“, lobt Wilhelm-Günther Vahrson, Präsident der Eberswalder HNE. Die Ausstellungsobjekte seien für ihn „anregend auf die schräge Art“, beschrieb er seinen Eindruck vor den zirka 50 erschienenen Gästen.

Darunter auch Lehrer Alexander Schenk aus Eberswalde, der das Gezeigte „total interessant“ fand und sich zugleich wünschte, den Schülern durch geeignete Unterrichtszeiten den Besuch derartiger Veranstaltungen zu ermöglichen.

Marissa Kroll und Sarah Mierzchala betreuten die Exposition im Rahmen ihres Bundesfreiwilligendienstes. „Es kamen auch viele Studenten aus Eberswalde und Berlin“, berichten die beiden jungen Frauen.

„Wir wollten aus möglichst vielen Kunstgattungen Exponate präsentieren“, erklärte Ausstellungskuratorin Engelmann. Und so waren unter anderem Installationen, Skulpturen, Fotografien, Videos und Bilder zu entdecken. Die Idee zum Titel der Ausstellung sei ihr vor dem Hintergrund des Unglücks auf der Erdölbohrinsel „Deepwater Horizon“ gekommen, so Engelmann. Wie der „süße Brei“, stelle auch das Erdöl Segen und Fluch zugleich dar, so ihre Verbindung. Sowohl der Brei im Märchen als auch das Erdöl der Bohrinsel seien außer Kontrolle geraten. „Neu war für mich in den zurückliegenden Wochen außerdem, die Führung von Schulklassen zu übernehmen“, so Engelmann. Dabei zeigten sich die Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen neun und 18 Jahren überaus interessiert und informiert, so die Kuratorin.