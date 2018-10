Ritter in Nobelkarossen

Jörg Hanisch

Neuzelle (MOZ) Es ist nicht alltäglich, dass Nobelkarossen gleich im Dutzend auf den Parkplätzen des Klosterhotels in Neuzelle stehen. Von Rolls Royce bis Ferrari und Porsche reichte die Markenvielfalt der gepflegten Oldtimer, die am Wochenende durch die ostbrandenburgischen Lande düsten.

Nun ist es nichts Neues, dass der Klosterhof in Neuzelle Treffpunkt vieler außergewöhnlicher Aktionen ist. Allerdings war es wohl das erste Mal, dass Rittersleute dort zu Gast waren. Wieso eigentlich Ritter in historischen Nobelkarossen?

Darauf wusste der Vereinsvorsitzende und Gründer des Clubs Karl Kraus eine Antwort: „Wir nennen uns die Ritter von Kalebuz und sind als historischer Motorsportclub im Rahmen des ADAC organisiert.“

Den Namen darf der Verein laut Karl Kraus mit Genehmigung der Kirche tragen, da diese die Rechte am Ritter von Kalebuz in Kampehl hat. Ausgangspunkt für die Gründung der Vereinigung war, wie der Vorsitzende ausführte, seine Kenntnis eines Automobilklubs am Nürburgring gewesen. Dieser nannte sich „Ritter der Pfahlmühle“ – nach dem Ort, an dem sich die Mitglieder regelmäßig trafen. Daraufhin schlug der Gründer den Bogen zurück zum Kalebuz: „Wie bekannt ist, verwest dieser nicht, und so gibt es Parallelen zu unseren Fahrzeugen.“ Denn auch diese hielten, so hofft er zumindest, über die Zeiten.

Der im Mai 2018 offiziell eingetragene und mittlerweile rund 40 Mitglieder umfassende Club versteht sich als Ost-West-Club und vereint Freunde und Schrauber historischer Fahrzeuge. Für den Vorsitzenden ist genau das ein wichtiger Punkt. „Wir schrauben selber an unseren Autos.“

Die Mitglieder seien zwischen 30 und 78 Jahre alt sind, wie Peter Klotzki erläuterte. Der Mann, der im Club für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist, erzählte bei der Gelegenheit noch, dass die Vorstandsentscheidung, nach Neuzelle zu fahren, voll in das Portfolio des Clubs passe. „Denn nicht nur unsere Fahrzeuge haben Jahre auf dem Buckel, auch Neuzelle hat mit seinen 750 Jahren eine tolle Geschichte und insofern passt die ganze Sache zusammen“, ist er überzeugt. Der Besuch und die Gespräche mit den Mönchen sind in seinen Augen dabei ein besonderer Höhepunkt. An der Rallye nahm Peter Klotzki mit Ehefrau Sabine in seinem ersten Auto, einem Cabrio-Käfer, teil.

Diese ist übrigens mit Roadbook und Rallyeschildern, Fotoservice, Übernachtungen, Besuchen von Sehenswürdigkeiten profimäßig vorbereitet worden und führte über eine Strecke von rund 150 Kilometern durch Ostbrandenburg – wobei die Stopps in Neuzelle mit Kloster- und Brauereibesuch sowie die Rückfahrt über die Schlösser Wulkow und Neuhardenberg nach Ansicht der meisten Kalebuzer die kulturellen Höhepunkte waren.

Andererseits lösten die Ausfahrten während dieser dritten Rallye bei den Teilnehmern den Wunsch aus, diese Orte auch mal im „normalen“ Auto zu besuchen, wie Peter Klotzki bemerkte. „Die Brandenburger Alleen und die Landschaften sind so wunderschön hier“, schwärmte Sabine Klotzki.

Irgendwie hatte es sich auch herumgesprochen, dass die Oldtimer durch das Oder-Spree-Seengebiet und Märkisch-Oderland rollen. Denn schon auf der Etappe bis Neuzelle hatte sich eine BMW-Isetta zwischen die großen Cabrios und Limousinen gemischt und auf dem Klosterhof fanden die Oldtimerfreunde aus Guben unter anderem mit einem wunderschön restaurierten „Wartburg 312“ – sozusagen als Oldtimer-Ostbeitrag – Anschluss an die Tour der Kalebuzer.

Und genau hier schließt sich der Kreis: Die Gründer dieses im Jahre 2017 aus der Taufe gehobenen historischen Automobilclubs in Berlin-Hohengatow, Karl Kraus und Till Dreier, beabsichtigten von Anbeginn an die Verbindung zu den Oldtimerfreunden im Land Brandenburg. „Die Ausfahrten sind nicht nur Ziel, sondern auch Kontaktpunkte“, betonte Karl Kraus.