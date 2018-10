Gold-Ernte auf der Streuobstwiese

Kerstin Unger

Criewen (MOZ) Mit viel Sonne wurden die fleißigen Kinder und Erwachsenen belohnt, die sich am Sonnabendvormittag zur Apfelernte in Criewen eingefunden hatten. Der Verein Parkgarten und seine Gäste treffen sich seit mehr als 15 Jahren zum gemeinsamen Pflücken der Äpfel auf ihrer Streuobstwiese. Über 200 Bäume stehen auf dem Gelände der ehemaligen Arnimschen Gutsgärtnerei, 130 neue hat der Verein in den vergangenen zehn Jahren gepflanzt. „Alles alte Sorten wie Boskop, Prinz Albrecht oder Gravensteiner“, berichtet der Vereinsvorsitzende Michael Dietrich.

Etwa zwölf Sorten wurden am Sonnabend geerntet. Am Ende kamen knapp zwei Tonnen Äpfel zusammen. Diese werden in einer Mosterei zu Saft verarbeitet, der als „Criewener Gold“ im Nationalparkladen und im Ort an einer Kasse des Vertrauens verkauft wird. Der Saft ist begehrt, sagt der Vereinsvorsitzende. Lange warten die Flaschen nicht auf Abnehmer. Die 2018er-Äpfel sind besonders süß und saftig. „Das ist bei der Trockenheit im diesem Sommer erstaunlich“, meint der stellvertretende Vereinsvorsitzende Jörg Hülshörster. Der Erlös aus dem Verkauf der Äpfel kommt der Bewirtschaftung des Gartens zugute. Schließlich hat sich der Verein das Ziel gesetzt, das Biotop auch für nachfolgende Generationen zu erhalten.

Die Kinder aus dem Ort und von der Juniorranger-Gruppe Kiebitze hatten noch ein besondneres Highlight. Sie duften Etiketten entwerfen. Die schönsten wurden prämiert. Außerdem durfte jedes Kind seine eigene Flasche damit verzieren und mit Apfelsaft füllen, der vor Ort gepresst wurde.

Zur Stärkung der fleißigen Erntehelfer gab es zum Mittag Wildgulasch und dazu frisches Brot aus dem Backofen. Als Nachtisch wurden selbstgebackene Waffeln mit Apfelmus verputzt.

Mehr als 60 Apfelsorten hatte Graf von Arnim einst aus vielen Ländern mitgebracht und pflanzen lassen. Der Verein Parkgarten in Criewen kümmert sich um ihren Erhalt und Neupflanzung alter Sorten. Seit fünf Jahren kommen auch Hochzeitspaare aus Schwedt, die in Criewen heiraten, nach der Trauung in den Parkgarten und pflanzen zur Erinnerung an den schönsten Tag im Leben ihren eigenen Apfelbaum. Oft hinterlassen sie auch eine Spende für die Pflege der Bäumchen.