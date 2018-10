Auch auf der Suche nach kleinen Dingen

Anett Zimmermann

Güstebieser Loose (MOZ) Herbstidylle pur bietet sich den Besuchern, die am Wochenende auf den Hof von Heidi Köhler in Güstebieser Loose einfinden. Die Felder ringsherum sind abgeerntet und für die Neubestellung bereits vorbereitet. Junghühner rennen über die noch grüne Wiese. Weiter hinten im Garten sind Bienenstöcke zu sehen. Das Laub an der Hauswand des Ateliers ist bereits rotgefärbt. Im einstigen Stall gegenüber sind die Tröge erhalten geblieben. Sie dienen heute als Ausstellungsfläche.

Helles Sonnenlicht fällt durch das geöffnete Fenster. Von draußen dringen die Rufe der Kraniche herein. Auf dem wohl keinen Kilometer entfernten Oderdeich sind immer wieder Radfahrer zu entdecken. Becher, Kannen, Teller, Schalen, Eierbecher, Vasen und anderes Gebrauchsgeschirr stehen schön arrangiert auf einer alten Anrichte, rustikaleren und gröber gezimmerten Tischen und Regalen sowie auf einer Kaffeetafel vor dem Kamin. Überwiegend nach Farben und Techniken sortiert. Auch ein fast mannshoher Tassenständer darf nicht fehlen.

Da sind die Krakelee-Objekte mit dem gewollten Muster von feinen Rissen und Sprüngen, vor allem aber die Stücke mit den typischen Oderbruchmotiven. Nicht nur außen, sondern hin und wieder auch innen auf dem Boden. In Altweiß stellt Heidi Köhler diese seit etwa zwei Jahren her, erzählt sie auf Nachfrage. Ursula und Erwin Straub kommen nicht nur regelmäßig zu den Herbstfesten, sondern auch zu den Tagen der offen Tür oder zwischendurch. Sie denken diesmal bereits an Weihnachten. „Wir haben unsere vier Kinder schon gut ausgestattet“, sagt Ursula Straub lachend und ist diesmal auf der Suche nach kleineren Dingen. Die Keramik von Heidi Köhler eigne sich immer gut als Geschenk, ergänzt Erwin Straub und fügt hinzu: „Wir haben einiges schon bis nach Karlsruhe verschickt.“

Vor Peter Herberts Stand im Hof hört eine Familie gerade fasziniert dessen Senf-Geschichten zu. Neben verschiedenen Varianten seines „Looser Senf“ hat er auch den Wriezener von Sven Durau dabei. Die kleinen Senftöpfchen bekommt Peter Herbert von Heidi Köhler. „Damit kann sie den Ofen bis in die letzte Ecke füllen und auch Glasurreste verbrauchen. Dass die Farbe diesmal passt, ist reiner Zufall.“ Nachempfunden seien die Töpfchen jenen von 1905 der Berliner Firma Appel. Abfüllen dürfe er seinen Senf darin aber nicht. „Das sind ja alles Unikate. Da passt also kein Deckel und so etwas ist nicht zulässig.“

Ein paar Meter weiter sitzen Gäste in der Sonne plaudernd bei einer Schüssel Kürbissuppe oder Grütze. Spanferkel mit Sauerkraut und Kuchen gibt es auch. Zur Kaffeezeit rechnet Heidi Köhler mit dem größten Ansturm. „Ich kann von meinem Beruf, den ich gelernt habe, leben und habe Spaß dabei“, sagt sie leise. „Das hat nicht jeder. Da habe ich doch ein gutes Los gezogen. (azi)