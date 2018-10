Zukunftssorgen überschatten Erntefest

Thomas Berger

Petershagen-Eggersdorf Das goldene Herbstwetter am Sonnabend hat dem Team des Kinderbauernhofs Mümmelmann zu seinem Herbstfest noch einmal besonders viele Besucher beschert.

Live-Musik gab es da zeitweise auf dem hinteren Teil des Areals im alten Petershagener Ortskern, während schon gleich hinterm Eingang zum Beispiel die Strausberger Imkerin Sabine Dörfel nicht nur mit Bines Bienenhonig und anderen Produkten, sondern auch allerlei Informationen rund um die Bedeutung von Bienen lauerte.

Wissen um Tiere vermitteln, Umweltbewusstsein schon bei den Jüngsten entwickeln – das haben über all die Jahre hinweg auch die Mümmelmann-Mitarbeiter immer wieder als zentrale Aufgabe gesehen. Dass jetzt mit der beabsichtigten Lösung des Vertrages zwischen Gemeinde und Betreiber Steremat zum Jahresende die Zukunft des Anziehungspunktes zunächst unklar ist, sorgt für Aufregung und Unverständnis.

Enisa Milavich hat wie viele an diesem Tag ihre Unterschrift zum Mümmelmann-Erhalt in der bestehenden Form geleistet. Nicht nur mit den eigenen Kindern kommt sie gern her, auch mit ganzen Schülergruppen: „Ich arbeite gleich drüben in der Schule. Und es ist doch bezeichnend, wenn die Kinder an einem Wandertag lieber hier schräg über die Straße wollen als nach Berlin. Wenn es das hier nicht mehr gibt, wäre das eine Katastrophe. Da muss sich auch die Gemeinde mehr engagieren“, fordert sie.

Brigitte Markstein, Chefin des Hof-Teams und wie ihr Stellvertreter Dietrich Deinert über 20 Jahre sozusagen zum lebenden Inventar gehörend, sieht die gegenwärtig kursierenden Zahlen von 500 000 Euro, die für Personalkosten künftig gebraucht würden, als etwas irreführend an. „Das basiert auf einem Bruttogehalt über 30 000 Euro im Jahr, was niemand hier bekommt. Wir brauchen auch keine Doktoren oder Hochschulkader, um weiter qualitätsvolle Arbeit zu leisten. Da sollte man doch die Kirche im Dorf lassen.“

Die Tiere womöglich abzuschaffen, hält sie für ganz undenkbar: „Ein Kinderbauernhof ohne Tiere ist wie ein Himmel ohne Sterne. So etwas hier lebt vom Anfassen und Fühlen.“ Das sehen Vera Boge und Ines Kuhn (ehemals Noock) genauso. Die eine hat lange als Prokuristin bei Steremat gearbeitet, erinnert auch an die Anstrengungen des Fördervereins und die viele ehrenamtliche Unterstützung. Und Ines Kuhn, seinerzeit Chefin des „Kuhmuckel“ in Neuenhagen, weiß aus eigener leidvoller Erfahrung 2015, was es bedeutet, binnen drei Monaten eine solche Einrichtung abwickeln zu müssen und diejenige zu sein, die das Licht ausmacht.

„Dass heute gerade Fest ist, wussten wir gar nicht“, sagt Birgit Henschel aus Waldesruh, während Enkelin Louis (2) die Ziegen füttert. „Doch wenn das hier verschwinden würde, wäre das das Schlimmste. Das wurde so liebevoll aufgebaut alles, und wo sonst gibt es noch so einen Anziehungspunkt?“ An einem der überdachten Tische sitzt eine Gruppe junger Familien aus Ort und Umgebung. „Der Dorfcharakter ginge verloren, wenn der Hof in dieser Form wegbricht“, befürchten Janine Gerstenmeier und Katharina Schrumpf, die ergänzt: „Vielleicht sollte man sich mal mit verschiedenen Partnern zusammenschließen, um das alles zu erhalten.“ (bg)