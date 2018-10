Burg Beeskow zeigt Voronko-Bilder

MOZ

Beeskow (MOZ) Ab dem 13. Oktober präsentiert Rostyslav Voronko eine große Bandbreite seiner Arbeiten auf der Burg Beeskow. Seine Arbeiten reichen von experimentierfreudigen Porträts bis zu impressionistischen Landschaften. Mit starkem, schnellen Strich hat Rostyslav Voronko Frauengesichter auf Wellpappe gemalt. „Ich habe auf einer Baustelle gearbeitet und das Licht fiel vom Fenster auf die Pappe. Die Struktur hat mich sofort fasziniert“, erzählt der 45jährige Künstler zur Entstehung der Arbeiten.

Aber auch seine Landschaftsbilder sind unter Eindruck von speziellen Lichtverhältnissen entstanden. Birkenwälder, Kornfelder, ein Teich, Kiefern unter Schnee - all den Bildern, die an Lieblingsplätzen in der Region und auf Reisen in Frankreich, Portugal und der Türkei entstanden sind, sieht man seine Liebe für die Impressionisten an.

Neben Malereien auf Leinwand und Wellpappe werden in der Ausstellung aber auch Kupferstiche des Künstlers zu sehen sein. Die Ausstellung „Nah & Fern“ wird am 13. Oktober 2018 um 17 Uhr auf der Burg Beeskow eröffnet.