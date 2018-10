Frische Brötchen und Humor

Kathrin Putzbach-Timm

Schwedt Nach ernsteren Lebensthemen in der Vergangenheit wie Konflikten, Entscheidungen, Verzeihen stand das achte Frühstückstreffen in Schwedt am Samstag unter dem Motto „Ich lach mich gesund“. Auch Frauen aus der Umgebung bis Gartz und Finowfort erlebten es mit.

Auch wenn die Dekoration der Frühstückstafeln mit Clownsnasen und Smileys auf einen lustigen Vormittag einstimmen sollte, erwartete die 120 Frauen im Schwedter Vereinshaus Kosmonaut kein Hüttengaudi, esoterischer Selbsterfahrungstrip oder etwa die moralische Keule „Wer krank ist, hat nur nicht genug gelacht im Leben“. Das Lachen in all seinen Facetten und mit seinen positiven Wirkungen auf den Organismus und das Gemüt wurde mit dem nötigen Ernst und viel Humor von Ingrid Ebert beleuchtet.

Die Referentin aus Forst in der Lausitz war der Einladung nach Schwedt gern gefolgt. Eingestimmt durch einen Erlebnisbericht, der Beispiele für den optimistischen Umgang mit schwierigen Situationen vereinte, fächerte die dynamische Siebzigjährige die Aspekte einer zuversichtlichen Lebenseinstellung auf und verdeutlichte anschaulich die Vorzüge hochgezogener Mundwinkel im Alltag. Ein Lächeln im Gesicht sieht nicht nur besser aus. Lachen ist auch die beste Medizin. Lachen baut Stress ab, stabilisiert den Kreislauf, mindert das Schmerzempfinden, stärkt das Immunsystem und setzt Glückshormone frei. Es ist eines der wenigen, aber wichtigen angeborenen Ausdrucksverhalten des Menschen und einiger Primaten für Emotionen. Lachen benötigt auch Gemeinschaft und festigt diese.

Diese Möglichkeit eines Gemeinschaftsgefühls hatte der Schwedter Verein des Frühstückstreffens wieder sorgfältig und liebevoll vorbereitet. Ingrid Ebert, die mit ihren Referaten durch die Lande reist, zeigte sich sehr angetan von der Professionalität, mit der die Veranstaltung bis ins Detail geplant war.

Dass am Vortag der Tag des Lächelns, der immer am ersten Freitag im Oktober begangen wird, seinen Platz im Kalender hatte, war ein schöner Zufall. Schöner Zufall war auch das Wiedersehen zweier Teilnehmerinnen nach 21 Jahren. Die beiden Frauen hatten sich damals bei einer Weiterbildung kennengelernt und aus den Augen verloren, die eine sogar die Heimat verlassen. Nach siebzehn Jahren ist Petra Hoeft erst kürzlich nach Schwedt zurückgezogen und will nun neue Kontakte knüpfen und alte Bekanntschaften auffrischen. Da das Thema sie ansprach, schien ihr das Frühstückstreffen als geeignete Möglichkeit dafür. Das erfüllte ihr diesen Wunsch und machte zufällig Ines Glade zur Tischnachbarin. Die Telefonnummern sind getauscht.

Die Journalistin und Autorin Ingrid Ebert arbeitet in ihren Vorträgen über Kommunikation, Umgang mit Verlusten, Loslassen von Verletzungen oder die Heilkraft des Humors gern mit Visualisierungen und Übungen. Nicht nur die Wirkung der roten Nasen auf den Nebenmann wurde amüsiert getestet. Im Pausengespräch wurden peinliche Erlebnisse, über die man besser selber lacht, bevor es die anderen tun, ausgetauscht. Kerstin Schäfer fand anschließend den Mut ihres auch auf der Bühne preiszugeben.

Und wie trainiert man nun den Lachmuskel? „Sammeln Sie amüsante Momente und halten Sie sie fest für „schlechte Zeiten“, gesellen Sie sich zu den Heiteren und suchen Sie sich Kinder. Wenn Sie nicht wie ich auf vier eigene und neun Enkelkinder zurückgreifen können, suchen Sie sich welche in der Nachbarschaft“, rät Ingrid Ebert augenzwinkernd. Mit 400 Mal täglich gegenüber 15 Mal bei Erwachsenen sind sie der Garant für das Lachen.

Die von Ralf Benschu (Saxophon) und Karsten Intrau (Gitarre) umrahmte Veranstaltung beendeten die Moderatorinnen Sylvia Menter und Kristina Döring mit weiterführenden Veranstaltungstipps und dem Wunsch an die Teilnehmerinnen „Gehen Sie lächelnd nach Hause!“