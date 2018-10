Die Marienkirche als Bildungsort

Am Ziel: Die Teilnehmer einer Exkursion der Evangelischen Akademie zu Berlin auf dem Marktplatz in Wriezen. Bevor es in die Marienkirche ging, zog der von Horst Engelhardt geschaffene Brunnen mit seinen teils provozierenden Details die Blicke auf sich. © Foto: Anett Zimmermann

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Wriezen. Die Kirchen in Wuschewier, Kienitz, Altlewin und Neulietzegöricke gehörten am Sonnabend zu den Stationen einer Exkursion der Evangelischen Akademie zu Berlin. In der Wriezener Marienkirche ging es im Schlussgespräch auch um die Frage, ob sich deren Aufbau überhaupt lohnt.

„Wenn wir die Innenstadt beleben wollen, dann ist die Marienkirche ein wichtiger Baustein“, antwortete Wriezens Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) am Sonnabendnachmittag auf die Frage des Moderators Heinz-Joachim Lohmann, wie die Stadt zum Wiederaufbau steht. Die Kirche sei zudem nicht nur als Gebäude zu sehen, sondern als vielfältig wirkende Institution in der Stadt, sagte Ilm. Überdies sei die Marienkirche ein Mahnmal für die Zeit Ende des Zweiten Weltkriegs, als Wriezen zur Festung deklariert und in der Folge zu 90 Prozent zerstört wurde. So sieht der Bürgermeister das Bauwerk vor allem als Bildungsort. „Es kann Geschichte erklären, die Spuren des Krieges werden immer zu sehen sein.“ Er verwies zudem auf Konzerte, die dort auch künftig stattfinden sollen. „Das ist musikalische Bildung.“

Ingo Mannigel, der die Teilnehmer der Exkursion der Evangelischen Akademie zu Berlin als Erster in der Oderbruchstadt begrüßt hatte, ist gebürtiger Wriezener. Er ist in der Marienkirche getauft und konfirmiert worden. Zweimal sei der Abriss der Kirchenruine zu DDR-Zeiten verhindert worden, erinnerte er im Schlussgespräch. Mannigel ist auch Vorsitzender des Fördervereins der Wriezener Marienkirche. Seit dessen Gründung 1991. Von Beginn an habe die Stadt das Wiederaufbau-Vorhaben unterstützt und den Zugang zu Mitteln aus der Städtebauförderung eröffnet. Nach dem Turm (1993 bis 1997/98) sei die Hülle saniert worden. „Das geht nicht allein, sondern nur im großen Miteinander“, machte Mannigel deutlich.

Und als sich Kritik geregt habe, dass so viel Geld in die Kirche fließt, davon aber nichts zu sehen sei, habe man als Nächstes den Chor wieder mit einem Dach versehen. „Das Band zur Kirche ist da“, sagte der Vereinsvorsitzende und verwies nicht nur auf die von Margot und Heinz Müller organisierten Benefizkonzerte mit dem Heeresmusikkorps Neubrandenburg Belvedere mit bis zu 250 Zuhörern im noch offenen Kirchenschiff. Erst vor Kurzem, beim großen Fest anlässlich des Weltkindertags in Wriezen, seien vor allem viele Jüngere das erste Mal in dem Gebäude gewesen.

„Nach dem Miteinander in den vergangenen fast dreißig Jahren bin ich jetzt sehr hoffnungsvoll auf ein gutes Gelingen“, sagte Ingo Mannigel und gab einen Ausblick auf die unmittelbar bevorstehende Bauetappe: „Das große Kirchendach wird weiter Licht hereinlassen. In zwei, drei Jahren werden wir die Kirche dann neu weihen.“ 3,3 Millionen Euro fließen in das Vorhaben, darunter 1,5 Millionen Eigenmittel. Dass der Raum benötigt wird, ist für Mannigel keine Frage. „Bei großen Andachten wie zum Beispiel zu Weihnachten reicht der Platz nie. Viele Leute müssen stehen.“ Wriezen und seine Marienkirche hätten letztlich auch eine Zentrumsfunktion zu erfüllen.

„Als Berliner kann ich nur neidisch werden“, meinte ein Teilnehmer der Exkursion angesichts des Schwungs und der Begeisterung, die er in der Region spüre. Er bezog sich dabei auch auf die Führung von Gisela Sommer in Neulietzegöricke und mahnte dennoch. „Unsere Kirchengemeinde hat vor 50 Jahren ein neues Gemeindezentrum gebaut. Damals haben wir uns nicht vorstellen können, dass wir heute Nachnutzer suchen und froh sind, wenn wir es wieder loswerden.“

Die Nachhaltigkeit des Gesamtprojekts ist auch für Frank Schürer-Behrmann, Superintendent des Kirchenkreises Oderland-Spree, wichtig. In den meisten Orten gehe es um den Erhalt der Kirchen als denkmalgeschützte Gebäude. „Wir können und wollen Dorfkirchen nicht überausstatten, aber hier in Wriezen ist mir um Mitnutzer nicht bange.“ So hatte Bürgermeister Karsten Ilm auf die Diakonie und deren Seniorenarbeit, aber auch auf das 2007 gegründete Evangelische Johanniter-Gymnasium verwiesen. Vor vier Jahren kam eine Grundschule dazu.