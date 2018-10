Grundschulen öffnen ihre Türen

MOZ

Neuzelle (MOZ) Zum Tag der offenen Tür in der Grundschule am Fasanenwald und im Hort Pfiffikus wird heute von 17 bis 19 Uhr eingeladen. Die Präsentation steht unter dem Motto „Lernen mit allen Sinnen“. Die Angebote finden in der Schule, im Hort und in der Turnhalle statt. Für das Betreten der Turnhalle müssen die Besucher Sportschuhe mitbringen und anziehen.

Eltern haben Möglichkeit, ihr Kind für das Schuljahr 2019/2020 anzumelden. Dafür sind eine Kopie der Geburtsurkunde des Kindes und der Personalausweis der Eltern nötig. Das Kind muss vorgestellt werden.

Am Dienstag findet dann in der Grundschule „Astrid Lindgren“ in Eisenhüttenstadt ebenfalls ein Tag der offenen Tür statt. Dort sind Besucher bereits von 14.30 Uhr bis 16 Uhr willkommen. Sie können sich die Räumlichkeiten und Angebote ansehen. Lehrer sind vor Ort, um Fragen zu beantworten.