„Wunsch nach Eigenheim ist hoch“

Dieter Keller

Berlin (SWP) Trotz niedriger Zinsen und hohen Grundstückskosten, lohnt sich für Familien der Erwerb von Wohneigentum, sagt Bernd Hertwick, Vorstandsvorsitzender des Verbands der Privaten Bausparkassen und Vorstandsvorsitzender der Wüstenrot Bausparkasse AG, mit ihm sprach Dieter Keller.

Herr Hertwick, mehr Wohnungsbau gilt aktuell als eine der wichtigsten Aufgaben der Politik. Was können die Bausparkassen dazu beitragen, ihn anzukurbeln?

Wenn es um den Erwerb von Wohneigentum geht, dann sind ausreichendes Eigenkapital und eine solide Finanzierung wichtige Grundlagen. Das ist die Domäne der Bausparkassen. Zudem betreuen wir die Kunden lange und helfen ihnen, den Wohnwunsch sinnvoll zu realisieren. Dadurch können wir dazu beitragen, dass es bundesweit bezahlbaren und finanzierbaren Wohnraum gibt.

Wer heute einen Bausparvertrag abschließt, kann sich erst in ein paar Jahren eine Wohnung kaufen. Eine schnelle Lösung ist das nicht.

Wohnungsbau erfordert immer einen langen Vorlauf. Für Neubau braucht es ein Grundstück, Planungs- und Genehmigungsverfahren. So lange kann der Bausparer Eigenkapital bilden. Heute kaufen viele Kapitalanleger wegen fehlender Alternativen Immobilien. Wenn die Zinsen wieder steigen, wird es für sie interessant umzusteigen. Dann gibt es genug Nachfrage von klassischen Eigenheimkäufern, die vorgesorgt haben. Wir können das Wohnungsproblem nicht morgen lösen, sondern brauchen dafür Jahre.

Ist es dann realistisch, wenn die Regierung in den nächsten Jahren 1,5 Millionen Wohnungen bauen will?

Im letzten Jahr wurden 348.000 Wohnungen genehmigt. Wenn man das auf vier Jahrehochrechnet, ist es realistisch. Aber damit ist nicht das eigentliche Problem gelöst: bezahlbare Wohnungen und Eigentumserwerb für viele. Dazu braucht es viele Initiativen: mehr Bauland, Reduzierung der Baunebenkosten, Senkung der Grunderwerbsteuer. Nicht zu vergessen Eigenkapital für Familien.

Sehen Sie bei der Politik genug Willen, etwas zu verändern?

Wenn ich fünf Jahre zurückgehe und mit heute vergleiche, dann gibt es eine erfreulich realistische Sicht auf die Herausforderungen. An vielen Stellen wird darüber gesprochen, dass bezahlbarer Wohnraum das sozialpolitische Thema der Stunde ist. Mit dem Wohngipfel hat die Regierung das erfreulicherweise verstärkt.

Bezahlbarer Wohnraum ist nicht bundesweit knapp, sondern nur in bestimmten Regionen. Wie lässt sich das anpacken?

Die Möglichkeiten von brachliegenden Grundstücken und Verdichtung sind begrenzt. In Regionen mit vielen Arbeitsplätzen ist die Infrastruktur das zentrale Thema. Da geht es etwa darum, das Umland durch den Nahverkehr besser anzubinden.

Das neue Baukindergeld soll mehr Wohneigentum ermöglichen. Begünstigt das nicht das Bauen in Gegenden, wo zwar Bauland billig ist, aber die Arbeitsplätze fehlen?

Das ist zweifellos eine Gefahr. Daher ist das Baukindergeld allein nicht die Lösung. Trotz aller Kritik ist es aber ein guter Impuls. Das erste Mal seit 2006 gibt es eine signifikante Förderung des Wohneigentums. Dadurch beschäftigen sich viele wieder damit. Außerdem macht es nicht überall Sinn, Eigentum zu erwerben. Es muss eine Gegend sein, wo es dauerhaft Arbeitsplätze und Infrastruktur gibt. Dort schließt es eine Lücke, weil die Baupreise deutlich stärker gestiegen sind als die Einkommen. Im Jahr 2000 hat ein Kunde im Schnitt 14 Jahre gespart, um das nötige Eigenkapital zu haben. 2015 waren schon 24 Jahre nötig. Langfristig muss mehr gespart werden. Deswegen plädieren wir dafür, die seit 1996 unveränderte Wohnungsbauprämie zu erhöhen.

Diese Prämie bekommen derzeit Paare nur, die maximal 35.800 Euro im Jahr verdienen. Können die sich überhaupt ein Eigenheim leisten?

Nein, diese Schwelle ist viel zu niedrig. Die Einkommensgrenzen stammen von 1996. Es gab keinen Inflationsausgleich. Nötig ist eine deutliche Erhöhung um mindestens 50 Prozent. Eine Orientierung könnte auch das Baukindergeld sein, das eine Familie mit einem Kind bis 90.000 Euro bekommt. Dann wäre man in der Mitte der Gesellschaft. Das ist auch ein wesentlicher Faktor bei der Altersvorsorge. Es gibt keine bessere Stimulanz für die Bildung von Eigenkapital.

Interessieren sich junge Leute überhaupt an Wohneigentum und Bausparen, oder ist das für die eher eine Sache ihrer Großeltern?

Doch, es gibt welche, gerade in Baden-Württemberg. Da bekommen die Kinder häufig von den Eltern oder Großeltern einen Bausparvertrag geschenkt. Sie können lange nichts damit anfangen, aber er wird gespeist. Wenn sie die erste Wohnung beziehen, modernisieren oder eine Familie gründen, sind sie dankbar, darauf zurückgreifen zu können. Wer sich nur selbst informiert, dem fehlt häufig der Zugang, dass die eigenen vier Wände ein wertvoller Teil der Alterssicherung sind. Dafür zu werben ist heute schwerer als vor 20 Jahren.

Ist Ostdeutschland da ein besonders schwieriges Pflaster?

Grundsätzlich ist der Wunsch nach Wohneigentum in ganz Deutschland groß. Die Möglichkeit zu sparen hängt allerdings stark von der Einkommenssituation ab. Da gibt es sicher in manchen Regionen größere Probleme.

Die Digitalisierung trifft auch die Bausparkassen. Bedeutet sie das Aus für die herkömmlichen Vertreter?

Wir bekommen längst die Anträge elektronisch und stellen unseren Kunden viel zur Verfügung wie elektronische Kontenverwaltung oder Informationen zum Bauen. Sie wollen sofort Informationen und nicht jedes Mal zum Berater.

Werden Bausparverträge im Internet abgeschlossen?

Ja, aber das ist die Ausnahme. In der Regel ist die Baufinanzierung das übergeordnete Thema. Die ist sehr individuell. Onlineangebote spielen da bisher kaum eine Rolle, sie nehmen sogar ab. Die Kunden vertrauen in der Regel der Kompetenz ihres Beraters. Die Frage ist nicht, ob wir eine persönliche Beratung brauchen. Vielmehr steigen die Anforderungen an ihre Fähigkeiten für eine qualifizierte Lebensbegleitung zu Wohnen und Finanzierung.

Früher waren die niedrigen Zinsen ein Hauptargument für einen Bausparvertrag. Angesichts der niedrigen Bauzinsen fragt man sich leicht: Brauche ich den noch?

Es gab nie eine günstigere Zeit fürs Bausparen wie jetzt. Die Grundidee ist: Ich bekomme in der Sparphase etwas weniger Zins als bei vergleichbaren Geldanlagen, dafür aber einen günstigeren Darlehenszins, und das mit maximaler Flexibilität je nach Lebenssituation und maximaler Sicherheit, weil heute schon Zins und Raten in zehn Jahren feststehen. Derzeit ist der Sparzins kaum niedriger als bei vergleichbaren Bankanlagen, und das risikolos, weil er garantiert ist. Wir bieten Bausparkredite ab 1 Prozent, und das unabhängig davon, wie viel Eigenkapital vorhanden ist. Das ist sehr attraktiv. Wenn die Zinsen wieder steigen, vergrößert sich der Vorteil mit jedem Schritt.

Wann steigen die Zinsen wieder?

Das weiß ich leider auch nicht. Aber wenn ein Bankkredit in zehn Jahren ausläuft, ist die Frage, ob zwei oder drei Prozentpunkte mehr Zins zu verkraften sind. Die können zu einer Verdoppelung der Zins- und Tilgungsrate führen. Das dürfte viele überfordern. Durch einen Bausparvertrag kann ich das niedrige Zinsniveau dauerhaft sichern.