Frischer Wind im Stadtverband

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Der 90 Mitglieder zählende Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Seelow hat einen neuen Vorstand gewählt. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt der Stadtverband die Brandschützer. Neben der aktiven Wehr wird insbesondere die Jugendfeuerwehr mit neuer Ausstattung oder Zuschüssen für das jährliche Zeltlager gefördert. Aber auch die Alters- und Ehrenabteilung, sowie der Fanfarenzug können auf die Unterstützung des Vereins setzen.

Turnusmäßig galt es nun, erneut einen Vorstand zu wählen, der für die nächsten vier Jahre das Zepter in die Hand nimmt. Jeder Kandidat stellte sich vor. Der Vorstand mit Alexander Gericke als Vorsitzenden, seinem Stellvertreter Niklas Henschke sowie den Beisitzern Candy Schmiedeke, Edmund Schulz und Steven Rügebrecht und der Schatzmeisterin Sophie Seidel wurden mehrheitlich gewählt.

Bereits im Vorfeld der Wahlversammlung hatten sich Alexander Gericke und Niklas Henschke Gedanken gemacht, wie der Verein wieder attraktiver werden könnte. Sie entwickelten neue Konzepte. Steven Rügebrecht wurde als Seelower für die operative Vereinsarbeit geworben, da Alexander Gericke in Berlin arbeitet und Niklas Henschke in Süddeutschland studiert. Mit Candy Schmiedeke und Edmund Schulz ist auch die Leitung der aktiven Feuerwehr vertreten. Sophie Seidel übernimmt die Aufgaben der Schatzmeisterin von Britta Schulz, die sich in den letzten Jahren nicht nur in der Abrechnung der Kasse engagierte, sondern auch viele andere organisatorische Aufgaben übernahm. Dafür gab es vom neuen Vorstand ein großes Dankeschön.

Das nun gewählte Gremium stellt eine generationsübergreifende Mischung aus pragmatisch Motivierten und erfahrenen Fachexperten dar. Neben Veranstaltungen wie den Nachtpokal, Vereinsausflügen, einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt und der regelmäßig stattfindenden Blutspendeaktion, sind viele weitere vereinsinterne Höhepunkte geplant. Dazu gehören unter anderem eine Fahrt ins Tropical Island für alle Brandschützer als Dank für ihren Einsatz bei den Waldbränden in diesem Sommer. Man brauche jedoch noch weitere Mitstreiter, machte der neue Vorstand deutlich. Er appelliert an interessierte Bürgerinnen und Bürger, sich im Stadtverband zu engagieren und einen Teil zum Brandschutz in der Kreisstadt beizutragen. Dazu muss der betreffende kein aktives Einsatzmitglied der Freiwilligen Feuerwehr sein. Es geht um die Unterstützung bei den verschiedensten Vorhaben und Veranstaltungen. Dazu gehört auch das alljährliche Aufstellen des Weihnachtsbaumes auf dem Seelower Marktplatz.(dos)

Infos unter www.feuerwehr-seelow.de