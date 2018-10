Wildpark lockte mit Hirschen und Wölfen

Susan Hasse

Groß Schönebeck (MOZ) Die lange Wolfsnacht und das traditionelle Hirschfest lockten mehr als Tausend Besucher in den Wildpark Schorfheide. Die Veranstalter zeigen sich mit den Besucherzahlen und der Menge der gesammelten Eicheln und Kastanien zufrieden.

Die lange Wolfsnacht ist mittlerweile zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender des Wildparks geworden und hat sich zum echten Besuchermagneten gemausert. Allein bei den Wildtierfütterungen am Sonnabendabend zählten die Veranstalter rund 250 Teilnehmer. Auch die anschließende Feuershow war trotz herbstlicher Kühle sehr gut besucht. „Es war der Hammer“, so Simone Volgmann. Die genauen Zahlen habe man noch nicht, aber es seien mehr als 1000 im Laufe des Tages gewesen. Eigentlich müsste die Veranstaltung Wildtiernacht heißen, denn neben dem Wolf, der der Inbegriff eines schrecklichen Raubtieres ist, werden auch die Otter, Luchse und Hirsche gemeinsam gefüttert. Ganz nebenbei gaben die Mitarbeiter einen kurzen Vortrag über die jeweilige Tierart. Familie Beiers kam eigens aus Berlin-Mahlsdorf vorbei, um beim nächtlichen Spektakel dabei zu sein. Sie wurden nicht enttäuscht und konnten zähnefletschende Wölfe sehen. Nach der spektakulären Feuershow, die in der klaren Nacht besonders zur Geltung kam, trotteten schließlich müde, aber erfüllte Eltern und ihre Kinder zurück zum Parkplatz.

Für die Mitarbeiter des Wildparks war die Nacht allerdings recht kurz, denn am Sonntag stand das Hirschfest auf dem Programm. Bereits um 9 Uhr öffnete der Park seine Pforten. Die Besucher waren aufgefordert, möglichst viele Kastanien und Eicheln mitzubringen. Bis 14.30 Uhr wurden die Waldfrüchte am Eingang gewogen. Zwei Hänger, jeweils reichlich gefüllt mit Eicheln und Kastanien, kamen am Ende zusammen. Kein Rekord, aber für ein Mastjahr wie in diesem Jahr angemessen, so ein Kommentar eines Mitarbeiters. Bei der Preisverleihung um 16 Uhr strahlten die Gesichter bei den anwesenden Schülern der Grundschule Marienwerder. Sie hatten die unvorstellbare Menge von über fünf Tonnen Eicheln und Kastanien auf die Waage gebracht und den Rekord aufgestellt. In diesem Jahr quollen die Bäume fast über von Eicheln und Kastanien. Entsprechend groß war auch die Ausbeute für den Wildpark. Mehrere Tonnen brachten die fleißigen Helfer. Zwar werden die Kastanien und Eicheln nicht wie bei Haribo in Bonn mit Gummibärchen aufgewogen, aber auch im Wildpark gab es etwas zu gewinnen: eine Rotwildpatenschaft und eine Jahreskarte.

Das Hirschfest war trotz fehlendem Sonnenschein gut besucht, so Simone Volgmann. Im vergangenen Jahr musste das beliebte Fest im Herbst aufgrund der starken Sturmschäden kurzfristig abgesagt werden. Vor allem die Stände am Rande des 105 Hektar großen Geländes erfreuten sich großer Beliebtheit. Hier zeigte Florian Lehmann den Besuchern in seinem Lernmobil die heimischen Wildtierarten. „Es ist erschreckend, wie wenig Kinder von der Natur wissen“, meint Lehmann. Viele würden einen Eichelhäher nicht von einer Elster unterscheiden können. Umso wichtiger sei es, ihnen das Wissen näherzubringen. Auch Förster Thomas Einbock gab sich größte Mühe, sein Wissen zu vermitteln. Wort- und witzreich klärte er über das Brunftverhalten des Rot- und Damhirsches auf und zog Vergleiche zum menschlichen Balzverhalten. Das imposante und eindringliche Röhren des Rothirsches in der Brunft sei etwa völlig umsonst. Der Hirsch habe nichts zu melden, die Leitkuh im Rudel entscheide, wer sich paaren darf. Das erinnere doch wohl an so manche Szene in der Kneipe, so Einbock.