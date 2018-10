Zeitreise mit Holzmichl und alten Karren

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Interessanter als den schicken rot-weißen Opel „aus dem Westen“ fanden Rita und Reinhold Laube Trabant und Wartburg. „Das sind Fahrzeuge, die wir selbst noch gefahren sind“, sagten die 67- und 66-jährigen Frankfurter am Sonntag bei ihrem Besuch des Oldtimertreffens auf dem Parkplatz vor Möbel-Boss.

Reinhold Laube erläuterte seiner Frau an einem Trabi mit Seelower Kennzeichen die damals neue Heizung, die kurz vor Ende der Trabi-Bauzeit in den Autos eingesetzt wurde. „Wir sind damit aufgewachsen“, erzählten sie, warum sie sich diese und andere Autos jedes Jahr bei dem Treffen anschauen.

Direkt nach der Wende, das geben die beiden aber zu, kauften sie sich dann ein Auto aus Westdeutschland. „Jetzt fahren wir natürlich auch ein Westauto.“ In den Vorjahren sei das Oldtimertreffen besser besucht gewesen, bedauerte Reinhold Laube. Das Paar wollte danach noch einen Abstecher zum Spitzkrug Multicenter (SMC) machen, in dem am Wochenende Erntefest und verkaufsoffener Sonntag stattfanden. „Einkaufen wollen wir nicht, eigentlich sind wir nur hier zum Gucken“, sagte Rita Laube.

Zu sehen gab es auch im SMC eine Menge: Landmaschinen, Clowns, Pferde, einen Schnellzeichner. Besucher konnten basteln und sich in Gummistiefel-Weitwurf und Apfelkorb-Wettlauf versuchen. 15 Jahre zurück reiste die Gruppe De Randfichten aus dem Erzgebirge mit den Besuchern des Erntefestes. Sie wurden damals mit ihrem Lied „Lebt denn dr alte Holzmichl noch“ bekannt.(sam)