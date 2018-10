Publikum ist auch bei Zugabe gefordert

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Sowohl der Handwerker-Männerchor als auch das Mandolinenorchester Bad Freienwalde begehen in diesen Monaten ein besonderes Jubiläum: Beide Ensembles wurden vor 70 Jahren gegründet und gelten längst als musikalische Botschafter der Kurstadt. Gemeinsame Konzerte gehörten in den vergangenen Jahrzehnten immer dazu, darunter 1986 zur Eröffnung von St. Georg als Konzerthalle, wie Marco Büchel, der Vorsitzende des Oberbarnimer Kulturvereins, in seiner Begrüßung erwähnte. Der 1990 gegründete Verein habe vor fast 20 Jahren die Aufgabe übernommen, den Veranstaltungsort mit Leben zu erfüllen, fügte er hinzu.

Kurz darauf hieß Gerhard Berkner, Moderator des Mandolinenorchesters, vor allem Mitbegründer Günter Bauermeister, den Komponisten Martin Rätz und auch einstige Mitspieler im Saal besonders willkommen. Und natürlich durfte auch zu Beginn des gemeinsamen Jubiläumskonzert mit dem Handwerker-Männerchor die Eröffnungsmelodie des Mandolinenorchesters nicht fehlen, die der einstige und langjährige musikalische Leiter Ulrich Raasch geschrieben hat.

Mit „Heut ist ein wunderschöner Tag“ startete der Handwerker-Männerchor seinen Part. „70 Jahre sind eine irre lange Zeit“, sagte Leiterin Sabine Hellwig vor dem Auftritt und kündigte eine Auswahl an Liedern, die der Chor gern singt und die das Publikum mag, quer durch die Jahrhunderte und Genres an.

Dieser folgte dann ein Volkslieder-Potpourri unter anderem mit „Dank an die Freunde“, auch bekannt als „Amazing grace“, mit dem Mandolinenorchester, das zum Schluss zum Teil noch einmal wiederholt wurde, nachdem das Publikum eine Zugabe eingefordert hatte. Bedingung war allerdings, dass es mitsang. Wie zuvor schon bei „Wenn alle Brünnlein fließen“, wobei die von Endrik Salewski, bis 2017 Leiter des Handwerker-Männerchors, auf der Empore offenbar spaßeshalber begonnene zweite Stimme nur oben zu hören gewesen sein dürfte.

„Wir singen im Alltag viel zu selten“, hatte zwischendurch Heide Reiners eingestanden, die an der Spitze des Mandolinenorchesters steht. Und Sabine Hellwig bekannte, durch das Konzert wieder richtig Lust bekommen zu haben, Mandoline zu spielen. Ein Instrument habe sie zurzeit nicht, verriet sie auf Nachfrage dieser Zeitung. „Aber gespielt habe ich Mandoline bestimmt zehn Jahre lang.“

Während es Nelken für die Sänger beziehungsweise Instrumentalisten und Blumensträuße für die beiden Leiterinnen gab, überreichte Endrik Salewski unter Beifall auch einen großen Strauß an Ingrid Linke. Sie habe erst kürzlich ihren 80. Geburtstag gefeiert und sei nicht nur in der Konzerthalle schon lange eine treue Begleiterin. (azi)