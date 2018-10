Tolle Töne bei trockener Akustik

Gabriele Rataj

Strausberg (MOZ) Auf „Sweet Dreams“ folgte „Fever“ und dann erst einmal Applaus. „Haben Sie gehört, wie gut das klingt?“, fragte Alexander Saier das Publikum am Sonnabend im Vorstadt-Pavillon. Isabel Elkner, Musikschülerin (Gesang Pop/Musical) aus Fredersdorf, und Dirk Heilbronner am E-Piano hatten die kleine Einweihungsfeier für die heiß und lang ersehnte neue Übungsstätte der Kreismusikschule Märkisch-Oderland eröffnet.

Der Kreismusikschulleiter begrüßte zunächst jene, „die diesen Raum künftig mit Leben füllen werden“. Musikpädagogen wie Klaus-Peter Will, „dessen Kind der Pavillon eigentlich ist“, betonte Saier das stete Ringen seines Amtsvorgängers um den Bau. Hätte dieser nicht immer wieder insistiert, bekannte auch Friedemann Hanke, 1. Beigeordneter im Landkreis, „stünden wir hier nicht. Es war schon eine schwere Geburt“.

Ohne die Stadt Strausberg als Bauherrn, bei der sich der Landkreis als Träger der Kreismusikschule einmietet, hätte der zähe Entstehungsprozess indes auch nicht ein so überzeugendes Ende gefunden. Denn auch wenn das Umgelände gegenwärtig noch Baustellen-Charme atmet, im Inneren finden die jungen Musiker und ihre Lehrer wunderbare Arbeitsbedingungen.

Sattgrüne schwere Bühnenmolton-Vorhänge saugen quasi wie ein Schwamm die Töne auf. Zusammen mit speziellem gesponserten Mobiliar und schallbrechenden Platten an den Wänden sind sowohl der Orchesterraum und der etwas kleinere für Kammerorchester oder Band als auch die beiden kleinen separaten Übungsräume ausgestattet.

Dieses Umfeld ermöglicht störungsfreies gleichzeitiges Musizieren in allen diesen Räumen. „Damit sind wir die bisher einzige Musikschule im Ostbrandenburger Raum, wo eine trockene Akustik herrscht“, ist Saier überzeugt. „Wir können hier sogar Tonaufnahmen machen.“ In dieser Atmosphäre würden Schüler auch richtiges Hören lernen, um Details, Nuancen unterscheiden zu können, was wiederum besonders wichtig für jenen Nachwuchs sei, der auf Bundesebene im Wettbewerb „Jugend musiziert“ mitreden möchte.

Förderung der Besten also, wie sie Isabel Elkner im Programmverlauf mit ihren Titeln noch mehrfach überzeugend hör- und erlebbar machte. Ohne die breite Basisarbeit der Kreismusikschule zu vergessen, denn dieses neue Domizil ist nur ein Standort von insgesamt 73 im ganzen Landkreis – „nah an den Menschen und hier besonders nah an Schule, Stadt und S-Bahn“, spielte Sajer auf gute und schnelle Erreichbarkeit an.

Seinem herzlichen Dank an alle, die am Entstehungsprozess des Pavillons mitgewirkt haben – Stadt, Landkreis, Eltern –, fügte er hinzu: „Lasst uns jetzt das Beste daraus machen.“ Zuallererst Kristian Meißner, der mit dem von ihm geführten Sinfonieorchester hier künftig zu Hause ist und endlich alle Mitglieder gemeinsam versammeln kann, wird den Beweis antreten.(rj)