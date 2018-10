Zusammenhalt in stürmischen Zeiten

André Bochow

Berlin (NBR (mit dpa)) In den Unionsparteien brodelt es. In der CDU häufen sich die Attacken auf Kanzlerin Angela Merkel, und in der CSU herrscht vor der Landtagswahl in Bayern offenbar Panik. Die Junge Union (JU) will vieles besser machen, verlangt aber Veränderungsbereitschaft.

Nach ihrer Rede bekam die CDU-Generalsekretärin von der Jungen Union (JU) eine gelbe Wetterjacke geschenkt. Das unter dem Spitznamen „Friesen-Nerz“ bekannte Kleidungsstück soll nach den Worten des JU-Chefs Paul Ziemiak „Schutz in stürmischenZeiten bieten“. Außerdem gab es noch wärmende Socken mit dem eingestickten Monogramm „AKK“, die Abkürzung für Annegret Kramp-Karrenbauer. Wärme und Schutz können die Unionsparteien derzeit besonders gut gebrauchen. Denn die Umfrageergebnisse sind miserabel. Und am kommenden Sonntag wird in Bayern gewählt. Zwei Wochen danach steht die Landtagswahl in Hessen an.

Nicht zuletzt deswegen legten sich die Redner auf dem Deutschlandtag der gemeinsamen Jugendorganisation von CDU und CSU ins Zeug. Ob Alexander Dobrindt, der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag,Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) oder Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel, sie alle wissen, was die Stunde geschlagen hat. Es ist noch nicht lange her, da drohte der Zerfall der Fraktionsgemeinschaft im Bundestag. Gegen den Willen von Merkel und der CSU-Führung wurde der langjährige FraktionschefVolker Kauder (CDU)abgewählt, und allerorten ist von „Kanzlerindämmerung“ die Rede. Paul Ziemiak verlangte von der Union folgerichtig mehr Bereitschaft zur Erneuerung. Diese Botschaft ging direkt an Angela Merkel. „Wer Bundeskanzler dieses Landes sein möchte, der muss auch immer bereit sein, dieses Land in die Zukunft zu führen“, sagte Ziemiak. Und nach heftiger Debatte beschloss die Junge Union mit knapperMehrheit, sich für eine Begrenzung der Amtszeit von Bundeskanzlern oder Bundeskanzlerinnen auf drei Wahlperioden einzusetzen. Das Gegenargument Angela Merkels überzeugte nur wenig. Die Kanzlerin sieht einen Eingriff in die Freiheiten der Bundestagsabgeordneten. Bei einer Amtszeitbeschränkung könnten die Parlamentarier nicht mehr frei wählen, weil ja dann eine Wahlmöglichkeit ausgeschlossen wäre.

Ansonsten aber war„Zusammenhalt“ das wichtigste Wort des JU-Deutschlandtages. Die CDU-Vorsitzende appellierte an beide Unions-Parteien, „dass wir uns jetzt an die Wähler wenden und nicht miteinander Fingerhakeln machen“. Viele Wähler hätten sich noch nicht entschieden. Sie würden es aber nicht gutheißen, wenn es Streit gebe und sie noch nicht einmal verstünden, um was es gehe. Zuvor hatte der bayrische Ministerpräsident Markus Söder bei einer Veranstaltung der „Bild“-Zeitung die Arbeit der Großen Koalition in Berlin mitverantwortlich für die schlechten Umfragewerte der CSU in Bayern gemacht. Darin sehen Beobachter eine direkte Schuldzuweisung an den Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer. Der kontertein der „Süddeutschen Zeitung“ mit der Bemerkung: „Ich habe mich in den letzten sechs Monaten weder in die bayerische Politik noch in die Wahlkampfführung eingemischt.“ In der „Welt am Sonntag“ wies Seehofer mit Blick auf die CSU-Führung vorsorglich darauf hin, „dass wir in der Asylpolitik alles gemeinsam gemacht haben“. Unabhängig vom Wahlausgang in Bayern will SeehoferParteivorsitzender und Minister bleiben.„Ich habe ein großes Werk zu verrichten“, sagte er.

Beim JU-Treffen in Kiel forderteCDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer ein Ende der Schuldzuweisungen innerhalb der CSU vor der bayerischen Landtagswahl. Sie wandte sich auch gegen die Art und Weise, wie in ihrer eigenen Partei derzeit Debatten geführt werden. Es gebe keinen „Alleinvertretungsanspruch“, wenn es um Meinungsunterschiede gehe. „Wir sind nur stark, wenn wir einig sind“, rief sie den begeisterten Mitgliedern der Jungendorganisation zu und fügte unter Anspielung auf den Ansehensverlust der SPD an: „So wie die Sozialdemokraten wollen wir nicht werden.“ Am Ende sprangen die JU-Mitglieder auf, klatschten sehr lange und übten sich in „Annegret, Annegret“- Rufen. Kramp-Karrenbauer gilt vielen in der Union als Hoffnungsträgerin.