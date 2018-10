„Trump hat die Gräben in den USA vertieft“

Dieter Keller

Berlin (SWP) Mit der Ernennung von Brett Kavanaugh zum Richter im Obersten Gericht der USA wird keine Ruhe in die innenpolitische Debatte einkehren, sagt Sascha Lohmann von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Mit ihm sprach Dieter Keller.

Herr Lohmann, die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten ist jetzt fast zwei Jahre her. Hat er die USA so gründlich umgekrempelt, wie es von hier aus erscheint?

Sascha Lohmann: Zumindest hat er die Gräben in den USA vertieft, die auch vorher schon da waren. Er hat das Land nicht geeint, wie er in seiner Vereidigungsrede versprochen hat.

Ist das Land konservativer geworden?

Das Land ist nicht konservativer oder liberaler geworden. Die Parteien haben sich stärker polarisiert, also Republikaner und Demokraten. Sie sortieren sich zunehmend in Konservative und Liberale.

Beweist Trump, dass man mit Brutalität am weitesten kommt und nicht mit Diplomatie?

Das bleibt abzuwarten. Es hängt stark davon ab, ob ihm seine Republikaner irgendwann die Gefolgschaft verweigern. Bisher war das nicht der Fall. Er hat sich in vielen Bereichen weit hinausgewagt. Er hat Normen des Umgangs, aber auch der Rechtsstaatlichkeit sehr gedehnt. Aber zumindest bis zu den Zwischenwahlen im November ist er noch geschützt. Bisher hat er mit seinem Stil nicht gewonnen, aber er hat ihn auch bei seinen Anhängern nicht unbeliebt gemacht.

Was ist aus Ihrer Sicht Trumps größter Erfolg?

Sicherlich das Durchbringen der Steuerreform im Kongress. Ansonsten konnte er bisher nicht viel durchbringen, obwohl die Republikaner beide Kammern kontrollieren, weder der Rückzug aus dem Atomabkommen mit dem Iran noch aus dem Pariser Klimaabkommen.

Und was ist sein größter Misserfolg? Wo hat er viel angekündigt, aber bisher nichts erreicht?

Da gibt es viele Bereiche. Mittlerweile ist die Bewertung sehr parteipolitisch geprägt. Seine Anhänger würden unterschreiben, dass er sehr viel erreicht hat. Seine Gegner sagen, dass es sehr wenig ist und er nur viel angekündigt hat. Er selbst behauptet, dass er das Ansehen der Vereinigten Staaten in der Welt vermehrt hat und zumindest auf dem Weg ist, siewieder zu alter Stärke zu führen. Eine Untersuchung der Denkfabrik Chicago Council hat allerdings gerade ergeben, dass große Teile der US-Bevölkerung seine internationalen Alleingänge eher skeptisch beurteilen.

Wie gefährlich ist Trump für die Sicherheit der Welt? Ist er wirklich so unberechenbar, wie er uns erscheint?

Nach allem, was man hört, sind die Entscheidungsprozesse im Weißen Haus nicht mehr so strukturiert und durchdacht wie zuvor bei der Obama-Regierung. Offenbar trifft der Präsident viele Entscheidungen aus dem Bauch heraus, und er hat sich mit Beratern umgeben, die ihm nach dem Mund reden. Wir haben einen sehr wechselhaften und erratischen Politikstil. Aber wir wissen noch nicht, wie das in einer wirklichen internationalen Krise aussieht, in der Trump unter Zeitdruck Entscheidungen treffen muss, die sehr folgenreich sind.

Haben Deutschland und Europa richtig auf Trump reagiert?

Die Europäer sind immer noch dabei herauszufinden, was das eigentlich heißt. Das Außenministerium hat unter Heiko Maas versucht, so etwas wie eine Amerika-Strategie zu entwickeln. Da ist er bei seinem Besuch in Washington schon wieder etwas zurückgerudert. Das Kanzleramt ist sehr abwartend. Auch international gibt es verschiedene Herangehensweisen. Der französische Präsident lädt ihn zu Militärparaden ein, um auf ihn einzuwirken. Der kanadische Premierminister hält Abstand. Durch seinen unvorhersehbaren Politikstil lässt sich nicht sagen, welcher Ansatz langfristig am vielversprechendsten ist.

Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil - trauen sich die Europäer nicht, brutaler mit ihm zu verhandeln?

Die ökonomische, politische und auch militärische Überlegenheit der USA ist gerade gegenüber ihren Alliierten immer noch so groß, dass sie kaum glaubwürdig Gegenmacht aufbauen können. Die US-Regierung ist auch nicht bereit, auf sie einzugehen. Das zeigt sich bei den Bemühungen, das Atom-Abkommen mit dem Iran zu retten. Mit einer harten Verhandlungsposition scheint man genauso wenig zu erreichen wie mit einer weichen.

Immer wieder ist von einem Amtsenthebungsverfahren die Rede. Wie wahrscheinlich und aussichtsreich ist das?

Das ist ein sehr komplizierter politischer Prozess. Erst einmal müssten die Demokraten die Mehrheit im Kongress bei den anstehenden Zwischenwahlen im November erringen. Die Anklage kann das Repräsentantenhaus mit einfacher Mehrheit einleiten. Das Urteil müsste der Senat mit Zweidrittel-Mehrheit fällen. Dafür müssten mehrere Republikaner gemeinsam mit den Demokraten stimmen. Das ist gegenwärtig sehr unwahrscheinlich.