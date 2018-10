Wieder Autos in Neuruppin zerkratzt

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Seit September häufen sich Vorfälle, bei denen Autos in Neuruppin und Umgebung zerkratzt werden. Zuletzt wurden so in der Nacht zu Sonnabend wieder einige Fahrzeuge beschädigt. Erstmals gibt es auch eine konkrete Verdächtige. Ob sie aber für alle Fälle verantwortlich ist, ist unklar.

Seit rund einem Monat wurden immer wieder Fälle gemeldet, in denen der Lack von Autos vorsätzlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden war. Diese Vorfälle nahmen nach Polizeiangaben zum Wochenende hin meist zu. Nachdem es zwischenzeitlich einige Anzeigen im Neubaugebiet gab, waren zuletzt Menschen am nördlichen Stadtrand betroffen.

Möglicherweise hat die Polizei nun die Verursacherin dieser Sachbeschädigungen ertappt. Eine Bürgerin hatte am Freitagabend gegen 22 Uhr beobachtet, wie eine Frau um ein Auto herumschlich, das auf einem Aldi-Parkplatz in Neuruppin abgestellt war, dieses zerkratzte und anschließend mit dem Rad davonfuhr. Die Zeugin rief die Polizei. Während die Beamten sich die Situation von der Bürgerin schildern ließen, kehrte die 36-Jährige zum Tatort zurück. Sie war mit 0,32 Promille leicht alkoholisiert, wirkte verwirrt und sprach von weißen Katzen und lautem Hupen. Den spitzen Gegenstand fanden die Beamten trotz Durchsuchung der Verdächtigen nicht.

Der Rettungsdienst wurde gerufen, erklärte aber, dass die Frau nicht notwendigerweise medizinisch behandelt werden müsse. Die 36-Jährige erhielt daraufhin einen Platzverweis. Währenddessen meldete sich ein weiterer Autofahrer, dessen Gefährt auf dem Parkplatz zerkratzt worden war. Bei beiden Fällen entstand insgesamt ein Schaden von etwa 3 000 Euro.

Derweil gab es an weiteren Tagen Fälle, bei denen ein Zusammenhang mit dem vom Freitag laut Polizei nicht ausgeschlossen werden kann. So war bei einem VW, der an der Neuruppiner Rudolf-Breitscheid-Straße abgestellt war, in der Nacht zu Sonnabend der Lack auf der Motorhaube und an der Fahrertür zerkratzt worden – ebenfalls mit einem spitzen Gegenstand. Hier betrug der Schaden etwa 1 000 Euro. Bereits am Dienstagabend war am Peugeot einer 26-Jährigen an der Kreuzung Triftstraße/Alt Ruppiner Allee großflächig der Lack auf der Motorhaube und der Fahrertür zerkratzt worden. Der Frau waren zudem die Plane ihres Fahrrads entwendet und die beiden Reifen des Rades zerstochen worden. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen hatten Unbekannte zudem in der Triftstraße den Heckscheibenwischer eines Skoda abgebrochen und einen Schaden von etwa 50 Euro angerichtet.

Nicht nur aus der Innenstadt waren Fälle gemeldet worden. In Gildenhall hatten Unbekannte die Motorhaube eines Autos beschädigt, das an der Blumenstraße abgestellt war. Der Schaden: rund 600 Euro. Und in Gühlen Glienicke hatten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag den Vorderreifen eines An den Eichen geparkten VW zerstochen.