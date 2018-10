Konkurrenz für den Wiener Walzer

So muss es sein: Doreen Knispel, Verkaufsleiterin des Ateliers Doro in Neubrandenburg, bringt das Kleid richtig in Position. © Foto: Volkmar Ernst

Schaufrisieren: Kathleen Höckberg, Chefin des Salons „Schick und Schön“ in Großmutz (links), gab Tipps, wie die Frisur der Braut bei dem jedem Wetter in Form bleibt. © Foto: Volkmar Ernst

Volkmar Ernst

Ort (MOZ) Bei der Planung einer Hochzeit müssen viele Dinge bedacht werden: das Hochzeitskleid, die Frisur, der Anzug für den Bräutigam, der Ort für die Feier, das Essen und auch die Flitterwochen. Für alle das gibt es Vorschläge auf der Granseer Hochzeitsmesse. Die findet seit vier Jahren im Ziegeleipark in Mildenberg statt.

Sowohl Mandy Höfs und Holger Kühn aus Lindow als auch Patrizia Hayen und Patrick Opl aus Hohen Neuendorf wollen sich das Ja-Wort geben. Während das erste Paar sich schon einen Termin Ende August kommenden Jahres ausgesucht hat, steht für die beiden anderen angehenden Eheleute nur fest, dass die Feier am oder in der Nähe von Wasser stattfinden soll. Da bietet die Granseer Hochzeitsmesse beste Voraussetzungen, um die Planungen langfristig in Angriff nehmen zu können.

Rund 20 Aussteller sind in Mildenberg vor Ort und bieten einen bunten Querschnitt all dessen, was für eine Hochzeit gebraucht wird. Bereits seit der ersten Messe, die vor zwölf Jahren noch in der Granseer Stadthalle stattfand, ist das Atelier Doro aus Neubrandenburg dabei. Hochzeitkleider und auch Anzüge können am Stand betrachtet werden. Die Palette reicht vom Prinzessinnenkleid mit viel, viel Tüll bis zum eng anliegenden eleganten Kleid, das einer griechischen Göttin gut zu Gesicht stünde. Verkaufsleiterin Doreen Knispel steht für Auskünfte bereit und berät gern. Ob es einen Trend gibt, da hält sie sich diskret zurück. Vintage- Bohoo, also viel Spitze, sei durchaus wieder im Kommen. Ansonsten gelte das Prinzip: Die angehende Braut entscheidet. Insofern ist es durchaus gewünscht, dass die Frauen schon mit gewissen Vorstellungen kommen. Anhand dessen kann dann gezielt nach einem Kleid gesucht werden, so die Fachfrau weiter.

Vintage mit vielen Blumen ist auch der Trend bei den Frisuren, verrät Kathleen Höckberg, die in Großmutz den Salon „Schick und Schön“ betreibt. Haare und Make up, da bietet sie das Rundum-Paket an, auch vor Ort. Warum Hochsteckfrisuren durchaus von Vorteil sein können, verrät sie ebenso. „Die haben ein gewisse Festigkeit. Da kann eine plötzlich auftretende Windböe kaum einen Schaden anrichten“, sagt sie.

Gabi Keller vom TSC Imperial Neuruppin ist mit einigen Tanzschülern nach Mildenberg gekommen und hat eine ganze Menge Ratschläge für den Eröffnungstanz mitgebracht. Der Herr hält seine Hand unten, die Dame legt ihre leicht auf seine, dann führt er sie auf die Tanzfläche. Aber nicht, bevor die ersten Takte des Tanzes zu hören sind. „Nichts ist für die sowieso schon aufgeregten Brautleute unangenehmer, als auf der Tanzfläche auf das Einsetzen der Musik warten zu müssen“, erklärt sie. Ihr allgemeiner Rat, insbesondere an die Herren der Schöpfung: „Bitte warten Sie nicht bis kurz vor der Trauung, um den Hochzeitstanz zu lernen.“ Im Ausstellungsraum präsentiert sie mit ihren Mitstreitern verschiedene Tänze: Es muss nicht immer der traditionelle Langsame Walzer, der Wiener Walzer oder der Disco-Fox sein, mit dem das Brautpaar den Tanz eröffnet, immer häufiger werden auch Rumba, Tango und Cha-Cha-Cha genommen. Gabi Keller kann zudem wirklich von einen neuen Trend bei den Eröffnungstänzen berichten. „Viele Brautleute kommen inzwischen mit einem eigenen Lied und spielen es ihr vor. In Zeiten der Handys kein Problem mehr. „Dabei haben wir uns kennengelernt.“ „Das war unser erster Tanz.“ „Dabei haben wir uns das erste Mal geküsst.“ „Wir nehmen dann das Lied und kreieren daraus den Hochzeitstanz“, verrät die Tanzlehrerin.

Die Palette der Aussteller ist groß. Eheringe gibt es viele, in der Spanne von 600 bis 5 000 Euro werden den Brautleuten alle Wünsche erfüllt. Das gilt ebenso für die Hochzeitstorte, bei der auch spezielle Wünsche erfüllt werden.

Dann ist da noch die Frage, wie zum Standesamt, der Kirche oder der Feier kommen? Der Klassiker ist natürlich Kutsche, wie Heide Peter berichtet, deren Mann in Gransee als Hufbeschlagslehrmeister arbeitet und der natürlich auch Kutschfahrten anbietet. Auch die Stretch-Limousinen sind inzwischen ein Klassiker, der gern genommen werden. Ganz klar, dass ein entsprechendes Exemplar vor dem Eingang zum Ausstellungszentrum bewundert werden kann. Vielleicht fahren Patrizia Hayen und Patrick Opl aus Hohen Neuendorf aber auch mit einem Boot zur Trauung oder feiern auf einem solchen. Für sie war der Messebesuch in Mildenberg nur der Auftakt für noch viele, die folgen werden, um die perfekte Hochzeit zu planen.