Laube brennt völlig aus

Mandy Oys

Hohen Neuendorf (MOZ) Eine Laube ist am frühen Montagmorgen in Hohen Neuendorf niedergebrannt. Gegen 4.30 Uhr meldeten Anwohner der Feuerwehr den Brand in der Kleingartenanlage an der Oranienburger Straße. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf andere Gebäude übergreifen, teilt Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord mit. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Dass sich Menschen in dem Gebäude befanden, sei aufgrund der Temperaturen eher unwahrscheinlich. Kriminaltechniker werden den Brandort im Laufe des Vormittags untersuchen, so Feierbach.