Erste gute Hälfte reicht dem FSV

Britta Gallrein

Bernau Wer am Sonnabend den Weg ins Fußballstadion Rehberge gefunden hatte zum Barnim-Derby in der Brandenburgliga zwischen dem FSV Bernau und den Gästen des FV Preussen Eberswalde, der wurde mit einem intensiven Spiel belohnt, das die Gastgeber am Ende verdient für sich entscheiden konnten.

In der ersten Hälfte sind die Bernauer, auf Platz fünf der Tabelle stehend, das bessere Team. Das erste Tor allerdings kommt unter tatkräftiger Hilfe der Gäste zustande. Eberswaldes Nick Lange fabriziert einen zu kurzen Rückpass auf seinen Torwart Lennard Peter. Bernaus Philipp Pönisch hat aufgepasst, ist mitgelaufen und kann daher schnell reagieren. Als er Langes Fehler registriert, schaltet er blitzschnell, erkämpft sich den Ball und sein satter Schuss zischt an Lennard Peter vorbei in die Maschen zum 1:0 (20.) Ein teurer Fehler der Gäste.

Nur sieben Minuten später ist es Bernaus Kim Schwager, der durch die Preussen Abwehr durchmarschiert, sich von vier Gegnern nicht aufhalten lässt und quer legt auf den Bernauer Neuzugang Ceif Ben-Abdallah, der zum 2:0 einschießt. „Da haben wir komplett gepennt“, schimpft Preussen-Coach Obrad Marjanovic später. Auch das Fehlen des erkrankten Abwehr-Chefs Marcin Dymek macht sich jetzt bei den Gästen bemerkbar.

Bernau erspielt sich weitere gute Möglichkeiten wie in der 39. Minute durch Ceif Ben-Abdallah, der auf links durchstartet und den eingelaufenen Lenny Canalis Wandel bedient. Doch Lennard Peter pariert ebenso wie zwei Minuten später den Schuss von Milos Savkovic, der das Zuspiel von Georg Machut bekommt. So geht es mit 2:0 für die Gastgeber in die Pause.

Preussen kommt motoviert aus der Kabine, ist in Hälfte zwei das bessere Team. Denn während die Bernauer jetzt einen Gang zurück schalten und auf Konter lauern, machen die Preussen mächtig Druck. Und in der 55. Minute auch den Anschlusstreffer. Der für Nick Lange eingewechselte Hakan Demirel bedient Torjäger Arafa El-Moghrabi, der eiskalt verwandelt und sein Team wieder in Schlagdistanz bringt.

Preussen ist am Drücker. Chinonso Solomon Okora wird kurze Zeit später im Strafraum zu Fall gebracht. Schiedsrichter Renè Müller entscheidet jedoch: Es wird weiter gespielt.

Dann die strittigste Szene im Spiel. Bernaus Damir Coric stellt den Fuß in den Weg von Preussen-Torjäger El-Moghrabi und bringt ihn zu Fall. Schiri Müller zeigt zunächst auf den Punkt. Der Assistenten an der Seite hat das Foul aber noch vor der Strafraumgrenze gesehen – nach kurzer Beratung zieht Müller seine Entscheidung zurück. Es gibt nur Freistoß. Preussens Moris Fikic beschwert sich lautstark und fliegt mit Gelb-Rot vom Platz.

Doch auch die Gastgeber sind kurze Zeit später nur noch zu Zehnt, denn der bereits gelb verwarnte Damir Coric darf nach einem Foul an Okoro ebenfalls vorzeitig zum Duschen.

Am Ende wird die Bernauer Taktik, auf Konter zu lauern, belohnt. Der eingewechselte Djorde Petrivoc verliert den Ball im Mittelfeld, Bernaus Justin Pehl bekommt das Zuspiel und verwertet es zum 3:1-Endstand.

„In der ersten Hälfte haben wir einfach zu wenig getan“, so die Analyse von Preussens Trainer Obrad Marjanovic. „In der zweiten Hälfte waren wir die deutlich bessere Mannschaft, aber wenn man 0:2 hinten liegt, ist es gegen ein gutes Team wie Bernau schwer, zurück zu kommen.“ Für ihn der beste Mann bei Preussen: Lars Schöffel.

Bernaus Coach Christian Städing haderte dagegen mit der Torausbeute nach den Kontern. „Das war eine Chancenverwertung wie in der Kreisliga“, kritisiert er. „So haben wir es nochmal spannend gemacht. Dass wir in der zweiten Hälfte nachgelassen haben, würde ich nicht sagen. Preussen ist eine richtig gute Mannschaft, die haben eben alles in die Waagschale geworfen, das war ja zu erwarten.“ Für ihn die besten Spieler seines Teams: Milos Savkovic und Damir Coric.