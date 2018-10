Lok gibt Spiel nach der Pause aus der Hand

Ricardo Steinicke

Bernau Der SSV Lok Bernau verliert mit 71:79 gegen die EN Baskets Schwelm und kassiert damit die zweite Saisonniederlage in der 2. Basketball Bundesliga ProB. Nach einem guten Start in die Partie, leisteten sich die Bernauer gegen stärker aufspielende Schwelmer zu viele Fehler.

Frust und Enttäuschung überwogen mit der Schlusssirene in der Erich-Wünsch-Halle bei Fans und Beteiligten des SSV Lok Bernau. Die Gäste aus Schwelm dagegen feierten im dritten Anlauf ihren ersten Saisonsieg.

Dabei erwischten die Bernauer vor 541 Zuschauern am Samstagabend den besseren Start. Lok präsentierte sich hellwach und konnte mit Punkten von Konstantin Kovalev, Khris Lane und Lorenz Brenneke schnell in Führung gehen. Ein Doppelpack von Jonas Mattisseck mit Korbleger und Dreier sorgten für einen 10:0-Lauf der Hausherren nach drei Minuten.

Eine Auszeit von Schwelms Trainer Falk Möller stoppte den Offensivdrang der Bernauer. Die EN Baskets wurden durch Marley Jean-Louis und den ersten Punkten erlöst. Dennoch stand nach zehn Minuten eine 18:9-Führung für die Bernauer zu Buche.

Das zweite Viertel eröffnete Robert Kulawick per Dreier. Kovalev und Nicolai schraubten die Bernauer Führung auf 16 Punkte (25:9, 12. Minute). Schwelm antwortete mit einem 9:0-Lauf und verkürzte wieder. Angeführt von ihrem BBL-erfahrenen Aufbauspieler Niklas Geske schmolz die Führung bis zur Halbzeit weiter zusammen. Geske war zu oft nur mit einem Foul zu stoppen. Er allein stand im gesamten Spiel 18-mal an der Freiwurflinie. Mit einer 34:29-Führung für den SSV ging zum Pausentee.

Schwelm legte nach dem Seitenwechsel noch mehr zu. Nicht nur die Trefferquoten der Gäste stiegen weiter an, auch das Reboundduell ging jetzt deutlich an die EN Baskets Schwelm. Während Schwelm konsequent den Korb attackierte, suchte Bernau zu oft das Wurfglück aus der Distanz. Bereits vor dem Schlussabschnitt gingen die Gäste mit einem 13:0-Lauf in Führung.

Im letzten Viertel konnte Lok das Ruder nicht mehr herum reißen. Gut fünf Minuten blieb man ohne Punkte, während sich Schwelm komfortabel absetzen konnte.

Bis auf 55:69 wuchs der zwischenzeitliche Rückstand. Auf Bernauer Seite kamen lediglich Khris Lane und Robert Kulawick (13 Punkte) auf eine zweistellige Ausbeute. Lane war mit 24 Punkte Topscorer des Abends. Die Bernauer konnten den Rückstand in der Schlussphase des Spiels noch verkürzen, die zweite Saisonniederlage mit 71:79 aber nicht mehr abwenden.

Lok-Coach René Schilling: „Der Frust sitzt tief. Wir waren in den entscheidenden Momenten nicht clever genug. Dazu kamen viele Fehler, die sich aufsummieren. Schwelm hat das sehr gut genutzt und sich den Sieg am Ende verdient.“

Am nächsten Wochenende steht für Bernauer Korbjäger ein Auswärtsspiel bei den MTV Herzöge Wolfenbüttel an.