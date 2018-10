Medaillen-Hamstern im Aquarium

Mammutprogramm: In den einzelnen Stilarten – im Bild Linus Johs (SSV PCK) beim Brustschwimmen – sowie bei Lagenwettbewerben auch in den Staffeln wurden bei den Schwedter Stadtmeisterschaften im Aquarium Wettbewerbe bestritten. © Foto: Carola Voigt

Carolin Methke

Schwedt Nach der langen sommerlichen Wettkampfpause für die Schwimmer bilden die Stadtmeisterschaften immer den traditionellen Auftakt in die neue Saison – sie wurden nun bereits zum 27. Mal in der Oderstadt ausgetragen. Bei hunderten Starts konnte um Bestzeiten und Medaillen gekämpft werden.

Durch gute Leistungen der Aktiven aus mehreren Brandenburger Vereinen sowie dank des engagierten Einsatzes aller Kampfrichter, Helfer, Betreuer und des Teams vom Freizeitbad Aquarium wurde dieser traditionelle Wettkampf auch diesmal am Beginn des Herbstes zu einer prima Veranstaltung.

Eine Veränderung im Vergleich zum Vorjahr stellte die Aufnahme der 4x50-m-Lagenstaffeln in das Wettkampfprogramm dar. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern gab es für den Gastgeberverein eine Vielzahl von Podestplatzierungen zu verbuchen. Allein sechsmal Gold, zudem je einmal Silber und Bronze gingen auf das Konto der Schwedter. Das besondere Augenmerk lag hierbei sicher auf den beiden Masters-Staffeln, die sich erstmals gemeinsam als Team vor heimischem Publikum präsentierten.

In den Besetzungen Nicole Ludwig, Johanna Gaffrey, Justin Abrecht und Madeleine Littmann sowie Jens Wunderlich, Marco Kochinke, Andreas Grote und Kai Seelig schwammen die Oderstädter jeweils zu Gold. Für einige der Genannten geht es nun an die konkrete Vorbereitung auf die Deutschen Kurzbahnmeisterschaften Ende November in Hannover.

Neben den Erwachsenen standen aber vorrangig die Kinder im Fokus des Interesses – auch sie wussten sich sehr ordentlich in Szene zu setzen. 62-mal Gold, 52-mal Silber sowie 34-mal Bronze waren letztlich insgesamt zu verbuchen. Zahlreiche persönliche Bestleistungen unterstrichen das sehr gute Wett-­kampfergebnis des Gastgebers.

Als kleine Medaillenhamster sorgten ganz viele SSV-PCK-Teilnehmer für zusätzliches Gewicht in ihrem Gepäck. Zu nennen sind im einzelnen: Kenneth Bock, Lilien Bowitz, Anton Buchholz, Marleen Brandt, Laura Braune, Lana Brykczynski, Jonas Duckert, Hanna und Malte Engelmann, Johanna Gaffrey, Tom Goslar, Andreas Grote, Lara Grützmacher, Tom Happeck, Joan Jahnke, Lennart und Linus Johs, Oliver Kalk, Leonie Karge, Frida Charlotte, Marco und Liam Finn Kochinke, Jonas Kleinke, Jamie Kolm, Sven Krämer, Carlo Krüger, Emelie Lemke, Elias Lange, Fabian Lieske, Nicole Ludwig, Sarah Sophie Matern, Leonie Mau, Justus Maibaum, Hannes Müller, Lea Otto, Valentia Pioch, Leo Pochzosz, Dominik Prade, Joey Radisch, Felix Riske, Jacob Rotsch, Cedric und Tabea Sasse, Enrico Schmidt, Arnim Schmidt, Jessica Strohbusch, Madleine und Melanie Vierkant, Sally Wagner, Dominik Wendland, Marvin Ole Wendt und Jens Wunderlich. Der Saisonauftakt ist also vollzogen – nun gilt es, mit weiterem akri-­bischen Training die nächsten Wettbewerbe gut vorzubereiten und dann auf die Jagd nach weiteren neuen Bestzeiten zu gehen.