Hauptstadt-Team geknackt

Gelungenes Bundesliga-Debüt: Dennis Hansch brachte 214 kg im Zweikampf und damit sehr ordentliche 93,0 Punkte in die Wertung. © Foto: Carola Voigt

Jörg Matthies

Berlin (MOZ) Na das ist doch mal ein Paukenschlag zum Saisonauftakt in der 1. Gewichtheber-Bundesliga: Die Mannschaft des TSV Blau-Weiß Schwedt kehrte mit einem 3:0-Erfolg vom amtierenden deutschen Vizemeister Berliner TSC zurück und darf gestärkt in den weiteren Saisonverlauf gehen, der schon in 14 Tagen einen weiteren schweren Auswärtswettkampf bereit hält.

Bei aller berechtigten Freude muss man den Wettkampf vom Sonnabend in der Hauptstadt aber zunächst richtig einordnen: Bei den Hauptstädtern war aus jenem Team, das im April das Bundesliga-Dreierfinale bestritt, mit Philip Mummhardt nur ein einziger Athlet auch diesmal dabei, andere haben den Verein seitdem verlassen. TSV-Teamchef Jan Schulze formulierte es schließlich so: „Die Berliner waren auf fünf Positionen stark besetzt, hatten auf der sechsten aber ganz offensichtlich Personalsorgen. Deshalb sage ich: Wir haben dadurch die Chance bekommen, dieses Duell für uns zu entscheiden – und wir haben diese Möglichkeit genutzt!“

Die Gäste avisierten bereits im Vorfeld, dass sie als taktischen Kniff Sandra Krause lediglich im Reißen, dafür Martin Adler nur im Stoßen einsetzen wollen – dieses Vorhaben wurde erfolgreich umgesetzt, auch wenn Krause im dritten Versuch die 54 kg nicht zur Hochstrecke brachte. Aber ihre 33,5 Relativpunkte sorgten mit dafür, dass die Gäste in der ersten Teildisziplin mit 248,1:227,7 Punkten vorn lagen und somit schon mal den erhofften einen Mannschaftszähler mit im Gepäck hatten.

Nach zwei Durchgängen im Stoßen waren die Messen dann eigentlich gesungen: Die Oderstädter hatten in dieser Disziplin ein 35-Punkte-Polster, das der TSC auch bei größten Wagnissen nicht aufholen konnte. Letztlich brachte Robert Oswald mit 180 kg die größte Last des frühen Abends zur Hochstrecke. Lediglich bei Jon Luke Mau kam nur der Startversuch in die Wertung.

Teamchef Jan Schulze fasste die Leistung seiner fünf weiteren Schützlinge so zusammen: „Dennis Hansch, unser Schwedter Eigengewächs, zeigte eine gute Leistung, hat aber sicher noch Potential nach oben. Jon Luke Mau kann aufgrund seines Bundeswehr-Grunddienstes derzeit kaum trainieren, lieferte angesichts dessen aber mit 133 Punkten stark ab. Robert Oswald ist bereits in guter Verfassung – man darf echt gespannt sein, welche Lasten er diese Saison noch bewältigt. Bei Karl Schiffer wissen wir vom aktuellen Trainingsrückstand, er zeigte sich aber kämpferisch absolut stark. Und Ken Fischer beweist tolle Frühform – starker Auftritt!“

Wenn es bei einem solchen Erfolg überhaupt Anlass zur Kritik gab, dann war es zum einen, dass die erhofften 700 Punkte mit einem Wert von 668 doch deutlich verfehlt wurden und dass es insbesondere bei den dritten Versuchen noch deutliche Reserven gab – nicht weniger als neun von zwölf waren nämlich ungültig. Da ist gewiss noch Steigerungspotenzial, wenn es am 20. Oktober zum vermeintlichen Staffelfavoriten SSV Samswegen nach Sachsen-Anhalt geht, der dann erst seinen Saisonauftakt 2018/19 vollzieht.