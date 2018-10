Die Jugend dominiert am Drachenberg

Hubertus Rößler

Frankfurt. Roman Duckert hat das 15. Power Biking gewonnen. Der 16-Jährige vom Frankfurter Radsportclub 90 siegte am Sonntag über die 2222 Meter vor seinem Vereinskameraden Malte Maschke. Insgesamt nahmen 115 Hobby- und Lizenzradsportler an dem Rennen auf den Drachenberg teil (MOZ) Völlig außer Atem legte sich Fabian Liebecke ins Gras. Der 23-jährige Fahrer vom Frankfurter Radsportclub hatte soeben in 8:36 Minuten den Drachenberg in Neuberesinchen erklommen. Für das anschließende Final-Rennen der schnellsten 25 Fahrer reichte diese Zeit zwar nicht, dafür zeigte der Nachwuchstrainer Sportsgeist und tröstete die zehnjährige Yavara Tessmer, die die letzten steilen Meter ihr Mountainbike schieben musste und anschließend den Tränen nahe war.

Es war eine der Szenen bei der 15. Auflage des Power Biking, das sich seit jeher durch seine Mischung aus ambitionierten Lizenzfahrern und Breitensportlern auszeichnet. Auch wenn in diesem Jahr die Elitefahrer bei einem Bundesliga-Rennen waren und damit unter anderem Titelverteidiger Hannes Augustin nicht an den Start gehen konnte, gab es einen sportlich-anspruchsvollen Wettkampf.

Den Gesamtsieg im Massenstart-Rennen sicherte sich Roman Duckert. Der 16-Jährige vom Veranstalter FRC 90 gewann in 5:28 Minuten – sein erster Sieg bei der sechsten Teilnahme. „Es war echt anstrengend, aber meine Teamkollegen haben mir geholfen. Erst bei der zweitletzten Steigung konnte ich nach vorne fahren“, berichtete Duckert, seit zehn Jahren Radsport betreibt und im kommenden Jahr auch ein Kandidat für die Junioren-WM sein könnte.

Sein ein Jahr jüngerer Vereinskollege Malte Maschke landete mit vier Sekunden Rückstand auf Rang 2. „Wir hatten es so geplant, dass Roman gewinnt. Allerdings ist er beim Start nicht so gut weggekommen und daher bin ich bis kurz vor der letzten Kurve vorne gefahren. Auf den letzten fünfzig Meter war ich dann einfach platt“, erzählte Malte Maschke, der am Sonnabend noch zweimal den Drachenberg hochgefahren war, um ein Gefühl für die Strecke zu bekommen.

Gut auskennt sich dort auch Dennis Vögeding. Der 38-Jährige hatte im Einzelzeitfahren mit 6:18 Minuten die beste Zeit hingelegt und wurde im Rennen mit 5:36 Minuten Dritter. „Die jungen Fahrer sind einfach gut im Stoff und ich gönne ihnen den Erfolg. Ich selbst komme nur sehr unregelmäßig zum Trainieren und zehre noch von meiner alten Substanz“, erklärte Vögeding, der das Power Biking bereits viermal für sich entscheiden konnte und am Sonntag für das KDH-Radteam im Sattel saß.

Während die beiden Erstplatzierten auf Rennrädern auf die Strecke gingen, fuhr er mit dem Mountainbike in Richtung Gipfel. „Beim Schotter in den Kurven hat man Vorteile, auf anderen Passagen hingegen Nachteile. Aber heute bin ich nicht herangekommen, die Jungs haben von Anfang an großen Druck erzeugt. Und auch der Wind hat es schwierig gemacht.“ Im Training mit dem Nachwuchs war Dennis Vögeding den Drachenberg zuletzt hochgefahren. Mit dabei war auch sein zehnjähriger Sohn Emil, der im Rennen mit 11:05 Minuten den 6. Platz in seiner Altersklasse belegte.

Eine der ältesten auf der Strecke war Ingo Schulz. Der 63-Jährige vom RSV Schlaubetal war schon mindestens ein halbes Dutzend Mal beim Power Biking dabei und schaffte es auch dieses Mal unter die schnellsten 25 Fahrer. „Ich fahre ohne Ambitionen. Aber am Berg tut es schon richtig weh“, offenbarte Schulz.

Zum immerhin zweiten Mal dabei war die neunjährige Jolina Herfort. „Ich bin zwar nicht im Verein, fahre aber fast jeden Tag aus Güldendorf nach Frankfurt in die Schule mit dem Rad“, berichtete sie. Auch wenn sie am Berg mehrmals überholt wurde, hatte sie ihren Spaß. „Und im nächsten Jahr will auch meine kleine Schwester mitfahren.“

Eine Premiere erlebte Samia Schüttau. Die ebenfalls Neunjährige ging das erste Mal bei einem Radrennen an den Start – noch mit ihrem normalen Kinderfahrrad. „Auch wenn ich unterwegs schieben musste, weil es so steil war, hat es großen Spaß gemacht“, sagte Samia. Sie möchte künftig bei den FRC Kids mittrainieren und im nächsten Jahr wieder auf den Drachenberg fahren.