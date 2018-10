Ausgleich fällt Sekunden vor Ende

Roland Hanke

(MOZ) Grünheide.Die Handball-Männer des Grünheider SV sind im Kellerduell der Oberliga Ostsee-Spree nicht über ein Remis hinaus gekommen. Gegen Schlusslicht Bad Doberaner SV spielten sie 24:24 (14:14) und blieben Vorletzter.

Noch mal Glück gehabt – so könnte das Durchatmen der wiederum vielen Zuschauer in der Grünheider Löcknitzhalle gedeutet werden. So richtig wusste wohl keiner, ob er sich freuen oder ärgern sollte. Letzteres machten auf jeden Fall die Akteuere des Grünheider SV nach Schluss der Begegnung auf dem Feld.

Und auch Cheftrainer Frank Morawetz konnte dies nach dem Unentschieden im Kellerduell nicht verhehlen. „Wir waren uns vorher der Bedeutung der Partie bewusst. Und wir sind jetzt richtig enttäuscht, nicht gewonnen zu haben“, sagt er. Nach der guten Leistung bei der nur knappen 24:26-Niederlage beim Tabellenzweiten HSV Insel Usedom vor Wochenfrist hatten sich die Grünheider nun im Heimspiel gegen den Letzten mehr ausgerechnet. Sie konnten aber nicht daran anknüpfen.

Und Coach Morawetz weiß auch, woran es hauptsächlich gelegen hat: Seine Mannschaft hat bei 23 Versuchen nicht ins gegnerische Tor getroffen. „Und damit haben wir auch nicht die nötige Sicherheit gehabt, um uns mal ein Stück abzusetzen.“ Trotzdem habe seine Mannschaft über weite Strecken guten Handball gespielt. „Und alle Spieler wollten was Zählbares erreichen, haben an sich geglaubt und bis zum Schluss gekämpft. Es ist auf jeden Fall aller Ehren wert, dass die Jungs noch den Ausgleich erzielt haben.“

Das 24:24 fiel genau 30 Sekunden vor Ende des Spiel durch Marcel Otto. Zwei Minuten zuvor hatten die Grünheider noch mit zwei Toren zurückgelegen. Doch nach dem 22:24 (58.) ließ Toni Büttner noch in der selben Minute den Anschlusstreffer folgen, ehe dann der Ausgleich fiel.

In dem Spiel ging es von Beginn eng zu. Keine Mannschaft konnte sich wirklich absetzen. Bei fast ständig wechselnden Führungen gab es nie mehr als zwei Tore Vorsprung für das eine oder andere Team. Und die Gastgeber schossen vor allem auch Bad Doberans Torhüter Sebastian Prothmann berühmt, der unter anderem vier der fünf GSV-Siebenmeter von vier verschiedenen Spielern hielt. Aber auch sein Gegenüber Denny Alpers glänzte mit Paraden. An den Torleuten lag es mit, dass im zweiten Abschnitt jede Mannschaft nur jeweils zehn Tore warf.

„Am Ende müssen wir mit dem gerechten Unentschieden noch zufrieden sein. Abstiegskampf geht eben etwas anders“, sagt GSV-Trainer Morawetz. „Doch es geht weiter. Wir richten den Blick nach vorn und werden aus unseren Fehlern weiter lernen. Wir werden noch unsere Punkte holen.“ Nach seiner Ansicht wird dies am Sonnabend beim BFC Preussen in Berlin wieder enorm schwer. Für ihn ist der Tabellenneunte der Favorit. Dennoch werden es die Männer des Grünheider SV versuchen, dort etwas Zählbares zu erreichen, die 3:9 Punkte aufzubessern.