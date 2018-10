FSV Union schafft vierten Dreier

Jubel mit den Teamkollegen: Martin Zurawsky (2. von links) spielte nach seiner langen Verletzungspause das erste Mal von Beginn an und schoss auch gleich sein erstes Tor zum 3:1. © Foto: Alexander Winkler

Torschützen im Duell: Unions Andor Bolyki (rechts), der das 2:1 erzielte, und Igli Cami, der für die Altglienicke kurz vor der Pause den zweiten Treffer markierte. kämpfen um den Ball. Am Ende siegten die Gastgeber 3:2. © Foto: Alexander Winkler

Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Die Fußballer des FSV Union Fürstenwalde haben am Sonntagnachmittag in der Regionalliga Nordost für Furore gesorgt. Sie fuhren beim 3:2 (3:2) gegen die VSG Altglienicke den vierten Sieg in Folge ein, haben sich damit auf Rang 14 verbessert und die Abstiegsränge verlassen.

Kein Wunder, dass die rund 400 Zuschauer auf den Tribünen der Bonava-Arena nach dem Spiel genauso jubelten wie Union-Trainer André Meyer. „Ganz klar, nach dem vierten Sieg in Folge herrscht bei uns riesige Freude. Das war keine einfache Woche für uns. Wir wollten unser Glück in der Offensive suchen. Und die Mannschaft hat das in der ersten Halbzeit überragend gemacht“, sagt der Coach. „Da haben wir für viel Euphorie gesorgt. Ärgerlich war nur, dass wir trotz weiterer Chancen den Deckel nicht zu gemacht haben und uns durch den Gegentreffer kurz vor der Pause selbst ein Bein für die zweite Halbzeit stellten.“

Die Partie begann mit hohem Tempo und allerhand Hektik auf beiden Seiten. Nachdem eine Direktabnahme von Cihan Kahraman noch knapp über das Tor ging (19.), gerieten die Gastgeber drei Minuten später in Rückstand. Ein Freistoß von Christopher Quiring erreichte Benjamin Förster, der zur Gästeführung traf. Doch nicht mal eine Minute später antwortete der FSV Union mit dem Ausgleich: Bujar Sejdija hämmerte den Ball in den linken Dreiangel.

Jetzt bekamen die Gastgeber Oberwasser und drückten noch mehr auf das Altglienicker Tor. Ein Einwurf von Martin Zurawsky, der nach seiner monatelangen Verletzungspause und zwei Kurzeinsätzen erstmals in der Startelf stand und sein Team beflügelte, kam zu Nils Stettin, der ging in der Strafraum, schoss dann aber knapp vorbei (28.). Einen Schuss von Andor Bolyki parierte VSG-Keeper Jonathan Dunkel (30.). Doch schon zwei Minuten später ließ Bolyki sein Team und die Zuschauer jubeln, als er einen Doppelpass mit Kahraman zum 2:1 aus etwa 15 Metern vollendete.

Die Gäste wurden jetzt nervöser und die Unioner versuchten nachzulegen. Sie waren aggressiver in den Zweikämpfen als die Altglienicker und gewannen auch die Mehrzahl davon. Dann zog Zurawsky mal einfach aus rund 22 Metern ab – und traf mit einem Schuss in die linke untere Ecke zum 3:1 (41.). Doch noch vor dem Halbzeitpfiff kamen die Berliner wieder zum Zug. Die Gastgeber bekamen den Ball nicht aus dem Strafraum, VSG-Verteidiger Igli Cami traf aus 13 Metern zum Anschluss.

Im zweiten Durchgang machten dann zunächst die Gäste mehr Druck und wollten unbedingt den Ausgleich. Doch bis auf einen Kopfball von Förster (51.) im Fünf-Meter-Raum, der von Burim Halili zur Ecke abgewehrt wurde, brachten sie nichts Zählbares mehr zu Stande. Auch wenn sie ab der 70. noch mehr versuchten, hielten die Fürstenwalder dem Druck stand. Auch die Gastgeber hatten nichts Zwingendes mehr anzubieten. Nur fünf Minuten vor Ende köpfte der eingewechselte Mike Brömer nach einem schönen Spielzug aufs Tor, doch der VSG-Keeper war zur Stelle. In der Nachspielzeit musste der gut aufgelegte Ingo Wunderlich noch mal zur Ecke klären.

Altglienickes Trainer Andreas Zimmermann sprach von einem aufregenden Spiel, das die Fürstenwalder am Ende verdient gewonnen hätten. „Ich bin etwas schockiert über unser taktisches Verhalten. Wir gehen in Führung und können diese nicht mal eine Minute halten. Wir waren nicht clever genug. Jetzt müssen wir uns schütteln und dann wieder angreifen.“