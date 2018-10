Kopf spät aus der Schlinge geholt

Udo Plate

Wriezen Die Drittliga-Volleyballer des TKC Wriezen atmen ganz tief durch: Gegen die bis dato punktlosen Gäste vom VfK Berlin-Südwest landeten die Mannen um Trainer Ronny Linke den ersten Heimerfolg. Nach 0:2-Rückstand siegten die TKCer letztlich mit 3:2.

Gegen eine komplett indisponierte Wriezener Mannschaft mussten die Hauptstädter längst nicht alle Register ziehen, um nach nur 21 Minuten den ersten Durchgang mit 25:13 zu gewinnen. Während die Gäste locker aufspielten, lief beim TKC wenig bis gar nichts zusammen. Einzig Übungsleiter Ronny Linke behielt kühlen Kopf und holte seine Schützlinge aus der Lethargie. Bis zum 19:15 im zweiten Abschnitt durften sich dann auch die Gastgeber auf einem guten Weg wähnen. Aber die Berliner, die im Abstiegskampf auf jeden Zähler angewiesen sind, überzeugten mit Kampfgeist. Sie stemmten sich vehement gegen den drohenden Satzverlust. Der TKC verspielte leichtfertig den Vorsprung. Beim 22:22 kassierte das Linke-Team den Ausgleich. Zwar holten die Wriezener mit 24:22 noch den ersten Satzball, aber den wehrte Berlin ab und schaffte nach einem kleinen Wechselmarathon in Sachen Satzführung nach 33 Minuten Nettospielzeit mit 31:33 das 0:2.

Damit schien alles auf einen glatten 3:0-Erfolg der Gäste hinauszulaufen. Doch weit gefehlt, auch wenn es zunächst im dritten Abschnitt erst einmal weiterhin eng zuging (1:1, 7:7, 11:11). Doch dann setzte sich der TKC mit einem energischen Zwischenspurt auf 15:11 ab und gab auch in der Folgezeit die Spielkontrolle nicht mehr ab. Dank einer sich doch nun nachhaltig steigernden Mannschaft aus der fortan Routinier Dirk Böckermann hervorstach. Auch Vereinschef und Moderator Ulf-Michael Stumpe fand nun Stimme und Worte am Mikrophon wieder. Fortan entschieden die Gastgeber eben durch den erfolgreich abschließenden Böckermann die sich nun häufig entwickelnden spektakulären Ballwechsel in der Mehrzahl zu ihren Gunsten und setzten sich souverän mit 25:18 durch. Der TKC hatte zumindest im dritten Durchgang die Kurve bekommen, wenngleich es ein langer Weg bis zum Erfolg wurde.

Im vierten Abschnitt konnte sich wiederum zunächst keine Mannschaft entscheidend absetzten, ehe sich die Linke-Mannen ab dem 12:12-Zwischenstand abermals die Oberhand erspielten. Erneut war es Böckermann, der die Zuspiele von Johannes Storm mal mit Wucht und dann wieder als gefühlvollen Lupfer vollendete. Gut zugeschaut hatte offensichtlich auch Lukas Mäurer, der nun ebenfalls einige Punkte von der Außenposition erzielte. Das 20:16 war letztlich die Wende in diesem vierten Durchgang, der durch Mäurer mit dem Zähler zum 25:18 beendet wurde.

Damit musste der Tiebreak die Entscheidung bringen. Im fünften Durchgang erwischte Wriezen den besseren Start und mit einem 8:4-Vorsprung wurden ein letztes Mal die Seiten gewechselt. Dieser Vorsprung sollte entscheidend sein, auch wenn sich die Berliner um Spielertrainer Sören Damerius zwischenzeitlich 9:8 und 11:10 heranrobbten. Danach waren die TKCer wieder am Drücker und setzte vor allem dank der wuchtigen Angriffsschläge von Mäurer und Böckermann wieder ab. Nach mehr als zwei Stunden Gesamtspielzeit war der erste Heimerfolg in der Saison 2018/2019 perfekt.