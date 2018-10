Ein Geschenk und viele Chancen

Hans Eberhard

Frankfurt Das alte Lied geht in der Brandenburgliga weiter. Die jungen (und älteren) Fußballer des 1. FC Frankfurt brauchen immer noch zu viele Chancen für ein Tor – nervenzerfetzend auch beim 1:1 (0:1) gegen den Oranienburger FC. Den Sieg hätte der Oberliga-Absteiger allemal verdient gehabt.

Die Gäste präsentierten sich mit schnellen Kontern. Das war nach präzisem Zuspiel und einigen Ballstafetten durchaus gefällig anzuschauen. Sie machten jedoch zu wenig draus, erarbeiteten sich in der ersten Hälfte keine einzige echte Treffermöglichkeit. Mühen für die Katz‘ also. Ihre Führung nach 20 Minuten war schmeichelhaft, ein Geschenk. Paul Peschke leistete sich einen Stellungsfehler, Ruven Bertels Hilfe kam zu spät, und der auf der linken Seite auffällige Pascal Eichhorst triumphierte. Davor (Matthias Reischert) und danach (Artur Aniol, Reischert, Tobias Fiebig) vergab der FCF gute Chancen. Insgesamt jedoch erwiesen sich die Platzherren bis zum Seitenwechsel zu reserviert in der Offensive, nach den zwei vorangegangenen klaren Siegen manchmal gar pomadig. Da ging zu vieles am Nebenmann vorbei. Erstaunlich dennoch die vielen Tormöglichkeiten.

Nach der Pausenstandpauke von Jan Mutschler („Da wurde ich in der Kabine laut“) und dem mehr als verdienten Ausgleich durch Artur Aniol (Vorlage Peschke) wollten die Oderstädter den Sieg mehr als die Randberliner. Sie zeigten sich mutiger, dominanter, angriffslustiger, scheiterten aber wieder beim Abschluss. Tom Rasser vergab, Paul Karaszewski setzte den Ball ins Obernetz, Aniols Versuch streifte den linken Pfosten, John Lukas Sauer traf das Leder nicht richtig, und Robin Grothe brachte freistehend aus 13 Metern den Ball nicht unter. Effektivität sieht anders aus. Auf der anderen Seite versuchte sich lediglich Eichhorst mit einem strammen Schuss, der daneben ging.

Natürlich gab‘s wieder einige strittige Entscheidungen des Mannes an der Pfeife und der beiden Assistenten mit der Fahne an den Seiten. Die am heftigsten umstrittene Szene war wohl die in der 56. Minute. Aniol, von Kevin Czasch bedrängt, kam im Strafraum zu Fall. Statt „Elfer“ für den 1. FCF wollte Schiedsrichter Michael Nickusch eine Schwalbe des polnischen Stürmers gesehen haben. Also Gelbe Karte für den 37-Jährigen. „Dazu fällt auch mir nichts mehr ein“, erboste sich Axel Geisler. Der Sportliche Leiter spendete sich aus Erfahrung zugleich selbst ein bisschen Trost und Hoffnung: „Irgendwie gleichen sich solche Entscheidungen im Saisonverlauf aus. Wenn wir weitaus effektiver vor dem Tor sind, kann der Unparteiische pfeifen wie er will ...“

Enis Djerlek zeigte sich natürlich sehr zufrieden: „Ein tolles Spiel“, fand der OFC-Coach. „Frankfurt war klar besser, wir haben einen Zähler glücklich gewonnen. Mit sieben Punkten aus der Englischen Woche zu gehen, ist für beide wohl ein Gewinn.“ Der 44-jährige Serbe zollte ungefragt einem Spieler aus dem anderen Lager uneingeschränktes Lob: „Aniol hat uns sehr beschäftigt, war stets ein Unruheherd in der Abwehr. Erstaunlich seine Physis und Schnelligkeit in diesem Alter – ein Vorbild.“

Klar, auch Mutschler weiß, was er an dem läuferisch und immer engagiert kämpfenden „Dauerbrenner“ hat. „Seine Einstellung als Amateur ist schon profihaft, vorbildlich“, so der Trainer. „Mit dem privat verhinderten Sandro Henning wären wir heute sicherlich noch torgefährlicher geworden“, vermutete er. Eine Auswechslung von Paul Peschke nach Anfangsproblemen auf der rechten Abwehrseite hatte er nie ernsthaft erwogen. „Junge Leute dürfen Fehler machen, sie dürfen sich nur nicht hängen lassen.“ Peschke steigerte sich, unterstützte später auch mutig und wirkungsvoll die Offensive.

Nach einem spielfreien Wochenende – die Oderstädter sind aus dem Landespokal in der 2. Runde ausgeschieden – geht es am 20. Oktober weiter mit dem Auswärtsspiel beim Tabellenzehnten Preussen Eberswalde. Die Barnimer hatten ihre letzten beiden Heimspiele jeweils mit einem 0:0 beendet.