Ulla Meinecke spielt zeitlose Songs

Eckhard Handke

Neuruppin Mit ihrer poetischen Popmusik, mit den zeitlosen Texten, die ihre Fans so lieben, erfreute die Sängerin, Dichterin und Autorin Ulla Meinecke am Samstagabend erneut ihr Publikum in der Neuruppiner Pfarrkirche. Die gesungene Liebeslyrik ihrer Klassiker und neue noch nicht veröffentlichte Lieder wollten sich allerdings nur 130 Konzertbesucher nicht entgehen lassen.

Ihr Konzert, bei dem die beiden Multi-Instrumentalisten Ingo York an Gitarre, Bass und Reinmar Henschke an den Tasten für die Begleitung sorgten, begann Ulla Meinecke mit dem Titel „Ein schöner Tag“. Zur Begrüßung umarmte Meinecke ihr Publikum mit den Worten: „Gut, dass ihr da seid“. Natürlich sang sie beim Gastspiel in Neuruppin auch die immer wieder gern gehörten Liedgeschichten „Feuer unterm Eis“, „Die Tänzerin“, „50 Tipps, ihn zu verlassen“, „Über mir der Himmel, unter mir der Strand …“, „Bin ich zu leise oder bin ich zu laut …“, oder „Will dir helfen das Paradies zu sehen …“.

Anekdoten als Übergänge zwischen ihren Liedern gab es obendrauf. So wurde auch der neueste Trend zum Thema Männer und Kosmetik auf humorvolle Weise beleuchtet. „Es stinkt einfach nur nach Illusionen“, meinte Meinecke an die Männer gerichtet. Danach sang sie mit ihrer unverwechselbaren samtigen Stimme den Song „Ich bin zu alt“. Das kann man von der Grande Dame der poetischen Popmusik, die seit über 30 Jahren eine feste Größe in der deutschen Musik- und Kulturlandschaft ist, wahrhaftig nicht behaupten. Denn die Wahlberlinerin aus Usingen ist immer noch eine attraktive Erscheinung. Und ihre Balladen, in denen sie es versteht, ihre nachdenklich-ironische Sicht auf alltäglichen Dinge darzulegen, sind einfach hörenswert.

Das Ruppiner Publikum danke Ulla Meinecke und ihrer Band stehend mit anhaltendem Applaus für ihr Gastspiel. Das honorierten die Musikern mit Zugaben. In den 1970 Jahren leitete Ulla Meinecke zunächst das Büro von Udo Lindenberg in Hamburg. Lindenberg ermutigte sie in dieser Zeit auch, aus ihrem Hobby, dem Singen, einen Beruf zu machen. Ihre erste LP kam dann 1977 auf den Musikmarkt. So bewies also der Altmeister der deutschen Rockszene damals den richtigen Riecher. (eh)