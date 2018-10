Görges rückt auf Platz neun in Weltrangliste vor

© Foto: Afp7/AFP7 via ZUMA Wire/dpa

dpa-infocom

Linz (dpa) Julia Görges hat sich in der Tennis-Weltrangliste um einen Platz auf Rang neun verbessert.

Die 29-Jährige aus Bad Oldesloe stellte damit ihre höchste Platzierung ein, wie aus dem veröffentlichten Ranking hervorgeht. In dieser Woche tritt die deutsche Nummer zwei im österreichischen Linz an und trifft in der ersten Runde auf die Darmstädterin Andrea Petkovic.

Beste Deutsche bleibt Wimbledonsiegerin Angelique Kerber als Nummer drei der Welt. Bei den Herren ist der Hamburger Alexander Zverev weiter Fünfter. Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff rückte nach seinem Viertelfinaleinzug in Tokio als 49. unter die Top 50. Angeführt werden die Weltranglisten von der Rumänin Simona Halep bei den Damen und dem Spanier Rafael Nadal bei den Herren.