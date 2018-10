Luftwaffe beginnt mit Übung

dpa

Strausberg (dpa) Mit der Verlegung von Kampfflugzeugen zum Geschwader 73 „Steinhoff“ nach Laage (Landkreis Rostock) hat am Montag eine Luftwaffenübung über Nord- und Ostdeutschland begonnen.

Das Szenario der zehntägigen so genannten Leistungsvergewisserung sei ein Nato-Bündnisfall während einer Krise in Osteuropa, sagte der Kommandeur des Geschwaders, Gero von Fritschen. Dabei solle die Krisenreaktion der deutschen Luftwaffe innerhalb der Nato-Verbände geübt werden. Zudem wolle man ergründen, wie die Kräfte weiterentwickelt werden könnten.

Bei der Übung sind demnach je sechs Eurofighter und Tornados aus anderen Geschwadern sowie eine Transportmaschine A400M und ein Tankflugzeug im Einsatz. Der Übungsraum reicht von Niedersachsen bis Sachsen; die Zahl der Flüge in Laage soll in dieser Zeit von 20 auf 36 pro Tag steigen. Insgesamt nehmen 750 Soldaten an der Übung teil.