„Vierfältige“ Kirchenlandschaft

Pia Rückert

Bad Belzig (Freie Autorin) Nach nur 1,5 Jahren Bauzeit konnten die Mitglieder der Neuapostolischen Kirche ihr neues Domizil in Bad Belzig beziehen. Mit einem kleinen Festakt wurde die neue Kirche eingeweiht.

Der Neubau hatte verschiedene Gründe. Zum einen waren die bisherigen Gebäude in verschiedenen Orten in die Jahre gekommen. Das hätte einen hohen Sanierungsaufwand bedeutet. „Da war es günstiger, ein neues Gebäude zu errichten“, so Jens Lange, verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation. Außerdem fusionierten die Fläming-Gemeinden, so dass einfach mehr Platz gebraucht wurde. Passend nennt sich die neue Gemeinde „Gemeinde Fläming“. Jens Lange ist stolz, dass die Bauarbeiten so zügig abgeschlossen werden konnten. „Da gibt es andere Baustellen“, meinte er nicht ohne Augenzwinkern.

Neben dem eigentlichen Kirchengebäude entstanden rechts und links davon zwei Häuser mit insgesamt vier Wohnungen. Zwei davon sind schon vermietet, für die beiden anderen werden noch Interessenten gesucht. Insgesamt 1,4 Millionen Euro war der gesamte Komplex teuer, finanziert aus Spenden und Eigenmitteln der Kirche. Das Grundstück von 1.600 Quadratmeter wurde von der Stadt Bad Belzig erworben. Der große Saal ist immerhin sieben Meter hoch und hat 70 Sitzplätze, dominiert von einem großen, indirekt beleuchteten Kreuz. Bei der Gestaltung der Fenster sind die Hügel des Flämings angedeutet, als Bezug zur Region, darüber ein Regenbogen für den Schutz Gottes. Zusätzlich schufen sich die Mitglieder in Eigenleistung ein kleines Gartenhaus hinter der Kirche.

Wo liegen nun die Unterschiede zu den anderen Kirchen? „Da fangen wir erst mal mit den Gemeinsamkeiten an“, so Jens Lange. Das Glaubensbekenntnis ist gleich dem der Katholiken und Evangelisten. Auch die Neuapostolischen beten die Dreieinigkeit an. Allerdings glauben sie, dass die Kirche von Aposteln geleitet wird und an die Wiederkehr von Jesus Christus. So trägt der Gemeindevorsteher im Fläming, Klaus Eckard Fründ, den Titel eines Hirten, führende Mitglieder nennen sich Apostel. In Berlin und Brandenburg hat die Kirche zirka 80 Gemeinden mit etwa 23.000 Mitgliedern. Im Fläming selbst sind es etwa 250 Mitglieder, darunter 14 Kinder. Für diese gibt es die Sonntagsschule, in der sie spielerisch an den Glauben herangeführt werden. Jeweils mittwochs und sonntags finden Gottesdienste statt. Nun endlich im neuen Gebäude. Die Räume darin sind teilbar, es gibt ein Mutter-Kind-Zimmer, vom großen Saal getrennt von einer Scheibe. Dorthin können sich die Eltern zurückziehen, wenn die Kleinen während des Gottesdienstes quengelig werden und trotzdem alles mitbekommen. „Die neue Kirche ist eine Stätte, von der Frieden ausgehen und der Mensch zur Besinnung kommen soll“, so Apostel Klaus Katens in seinen Begrüßungsworten. Auch Vertreter der anderen Kirchen waren gekommen. So betonte der evangelische Pfarrer Matthias Stephan, dass in Bad Belzig das Wort Gottes nun vierfältig erschallt, denn es gibt vier Kirchen in der Stadt. Neben der katholischen und evangelischen sind es die Neuapostolische Kirche und die evangelische Freikirche. Pfarrer Burkhard Stegemann stellte fest, dass es doch mehr als fünf Minuten von seiner katholischen Kirche am Rollberg bis hinunter braucht. Das jeder auf seine Art und Weise glaubt, ist für ihn kein Problem, schließlich seien alle eine Einheit der Christen. „Christen sind dazu da, ein Netz zu sein und die Menschen zu tragen“, so Stegemann. Auch Bürgermeister Roland Leisegang freute sich über die schnelle Bauzeit und die Vielfalt in der Stadt. Gemeinsam genossen alle Anwesenden eine wunderschöne Eröffnung mit einem tollen Gemeindechor, dem Jugendchor „Cantiamo Dio“, dessen Mitglieder hauptsächlich aus Brandenburg kommen und dem Kinderchor, auf den alle besonders stolz sind. Der Gemeindechor singt auch bei jedem Gottesdienst und bereichert diesen so auf wunderbare Weise.