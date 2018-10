Massensterben im Stadionteich

Bärbel Kraemer

Bad Belzig Der Jahrhundertsommer 2018 ist zu Ende. Nicht zu Ende sind die Auswirkungen der monatelangen Trockenheit und anhaltenden Hitze. In Bad Belzig zeigen sich diese insbesondere am Stadionteich, der nahezu zur Hälfte ausgetrocknet ist. Ein großes Fischsterben sorgte jetzt für einen neuerlichen Höhepunkt in der Dramatik.

Unangenehmer Geruch lag dieser Tage und in dieser Folge über dem Gewässer. Dabei hatte der örtliche Anglerverein bereits hunderte tote Fische abgefischt.

„Ich gehe davon aus, dass auch in den nächsten Tagen noch tote Fische an die Oberfläche kommen“, vermutet Harald Lübbe, der an der Spitze des Bad Belziger Anglervereins steht. Obgleich der Stadionteich kein eingetragenes Angelgewässer ist und die Angler nicht für ihn verantwortlich sind, standen die Sportfreunde der städtischen Verwaltung sofort zur Seite, als es darum ging, die verendeten Flossenträger aus dem Wasser zu holen. Knapp 250 Kilogramm Fisch schätzen die Petrijünger, sind dem Fischsterben zum Opfer gefallen. Große Hechte, Rotfedern, Plötzen, Bleie, Güstern, Barsche und in Massen kleine Fische. Lübbe geht davon aus, dass das große Sterben zur Wochenmitte begann. „Die Fische sinken erst auf den Grund und steigen durch den Verwesungsprozess wieder auf“, erklärt er.

Warum es zum Fischsterben kam, kann sich so niemand recht erklären.“ Es ist erstaunlich, dass die Fische die Hitzewochen ausgehalten haben, obwohl der Teich so stark ausgetrocknet ist. Eigentlich hätten sie jetzt weiter durchhalten können“, sagt der Vereinschef der Angler. Er weiß um die Schwierigkeiten der Kommune, das Gewässer zu pflegen, und kennt die Klagen der Kurstädter, die die zunehmende Verlandung des Stadionteiches kritisieren.

Mehr als die Hälfte der ursprünglichen Wasserfläche ist bereits mit Schilf zugewachsen. Naturschutzrechtliche Belange setzten jedoch den Möglichkeiten, den Bewuchs einzudämmen, Grenzen auf. Im Frühjahr 2016 wurde in dieser Folge über 23 Messpunkte die Mächtigkeit der Schlammschicht untersucht. Die ist mittlerweile zwischen zehn und 80 Zentimetern stark und wird seit Ende 2016 mittels ausgeklügelter Technik belüftet. In der Hoffnung, dass sich die Schlammschicht verringert. Christoph Grund vermutet, dass die Belüftungsanlage jetzt den Fischen zum Verhängnis wurde. Der aufgewirbelte Schlamm im Restwasser hat demnach den Flossenträger den letzten Sauerstoff genommen. „Das ist Spekulation“, so der Bauamtleiter und erklärt dennoch, dass die Anlage vorerst abgeschaltet wird.

Gespeist wird der Stadionteich nur durch einen Zufluss aus den Stadionwiesen und einen Regenwassereinlauf aus dem Weitzgrunder Weg. Die hohe Verdunstung in den heißen Sommermonaten und der fehlende Niederschlag sind zusätzlich Ausschlaggebend für den Wassermangel im Gewässer.