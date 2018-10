Dunkelkammer statt Rumpelkammer

Holger Rudolph

Neuruppin Wer wissen will, wofür fünf Neuruppiner Mädchen und Jungen vor einer Woche in Köln den Photokina-Hauptpreis erhielten, kann sich nun im Foyer des Alten Gymnasiums von der hohen Qualität ihrer Aufnahmen überzeugen. Am Freitagabend wurde die Ausstellung mit Bildern der Foto-AG der Jugendkunstschule eröffnet.

In der Altersgruppe B der Elf- bis Fünfzehnjährigen wurden Carl Bluhm, Ronja Lehmann, Larissa Liedtke, Greta Dönhardt und Martin Rothe mit dem Jugendfoto-Hauptpreis für ihre Fotoserie „Was siehst Du?“ ausgezeichnet. Sie zeigt Dinge aus dem Alltag, die auf ungewöhnliche Weise in Szene gesetzt wurden. Neben dieser Serie besteht die neue Ausstellung aus vier weiteren Komplexen. „Störbilder“ sind bewegende Aufnahmen, die AG-Leiter Mathias Richter noch vor dem Krieg in Syrien machte. Im „Herbarium“ werden Collagen in Glasdia-Rahmen gezeigt. „Fotogramme“ präsentiert auf lichtempfindlichem Papier angeordnete Gegenstände. Schließlich gibt es noch „Höfe“, die Momentaufnahmen aus Neuruppins Innenhöfen zeigen. Eine Katze, malerische Sonnenblumen, altes Fachwerk. Alltägliches, dessen fast übersehene Schönheit erst durch die Auswahl der jungen Fotografen offenbar wird. Später könnte daraus einmal ein Fotokalender werden, so die Planung.

Der 62-jährige Fotograf Mathias Richter arbeitet mit den fünf zwölfjährigen Schülern erst seit Januar 2018. Nachdem die ebenfalls an der Jugendkunstschule heimische Band „Planlos“ das Publikum am Freitag mit bewegenden Rhythmen auf die Eröffnung eingestimmt hatte, lobte der sichtlich frohe Richter: „Ich hätte nicht gedacht, dass wir schon nach knapp einem Jahr einen so großen Preis bekommen würden. Wir haben uns alle sehr darüber gefreut.“ Fotografie sei wie Musik eine Ausdrucksform, die weltweit verstanden wird. Einige Möglichkeiten dazu habe er den fünf Kindern bereits gezeigt. Doch es gebe noch weit mehr davon.

Ein dickes Dankeschön sprach Richter der langjährigen Leiterin der Schule, Monika Meichsner, aus. Sie habe den Start der AG befördert. Richter erinnerte sich: „Zuvor war von einer früheren Foto-AG, die es vor längerer Zeit einmal gegeben hatte, nur noch das Schild an der Tür übrig. Dahinter befand sich eine Rumpelkammer.“ Inzwischen wurde daraus eine gut ausgestattete Dunkelkammer. Es freue ihn sehr, dass auch die neue Schulchefin Alexandra Christ die Arbeit der AG sehr gut unterstützt und nun die Ausstellung ermöglicht hat.

Richter arbeitet schon seit 35 Jahren als Fotograf. Aus der Umwelt Bilder werden zu lassen, sei „eine Ausdrucksform, die mir liegt“, beschrieb er dem RA seine Motivation. Er fotografiere sonst vorwiegend Werbeaufnahmen im Auftrag verschiedener Unternehmen. Außerdem arbeite er an mehreren Schulen als Fotolehrer. An der Arbeit mit der AG fasziniere ihn, „dass die Kinder meine Anregungen oft mit eigenen Ideen umsetzen, die ich nicht erwartet hätte“. Richter kann sich gut vorstellen, eine zweite Gruppe für Jugendliche ab 14 Jahre zu leiten. Auch wäre eine weitere Kindergruppe möglich. Junge Leute, die einfach mal unverbindlich reinschnuppern möchten, können dienstags um 16.15 Uhr zum wöchentlichen Treffen der Foto-AG in die Jugendkunstschule kommen.

Bei Ronja Lehmann hatte alles in der zweiten Klasse begonnen. Ihre Familie lebte damals noch in Dresden. Sie erinnerte sich: „Eine Freundin hatte mich mit zur Foto-AG geschleppt.“ Als dann vor knapp einem Jahr die Neuruppiner AG gegründet wurde, hatte Ronja gerade eine neue Spiegelreflex-Kamera bekommen. Natürlich wollte sie in der AG dabei sein. Sie ist mit ihrer Entscheidung sehr zufrieden: „Die Treffen sind immer sehr witzig, die Umgebung ist fast schon familiär. Wir sind eine schöne Gemeinschaft, in der sich etwas lernen lässt.“