Jan-Henrik Hnida

Fürstenwalde (MOZ) Aus noch unbekannten Gründen ist es am Sonntagnachmittag in einem Fürstenwalder Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße zu einem Wohnungsbrand gekommen. Die Straße war während der Löscharbeiten gesperrt.

Personen hielten sich zur Zeit des Brandausbruchs nicht in der Wohnung auf. Die anderen Mieter konnten ihre Wohnungen unverletzt verlassen und sind vorübergehend bei Bekannten untergekommen. Das meldete die Polizeidirektion Ost am Montag. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Spezialisten der Kriminalpolizei haben die Brandortermittlung übernommen. Sie ermitteln nun wegen Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung.