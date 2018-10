Zu Fuß von Hennigsdorf nach Santiago

Roland Becker

Hennigsdorf (HGA) „Wir sind ehrlich gewesen. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass wir das komplette Ding zu Fuß gelaufen sind.“ Was für den 29-jährigen Hennigsdorfer Alexander Raab „das Ding“ ist, nennt sich offiziell Jakobsweg.

Spätestens seit Hape Kerkelings Bestseller „Ich bin dann mal weg“ ist das Pilgern ins spanische Santiago de Compostela alles andere als ein Geheimtipp. Für den Hennigsdorfer und seine in Russland lebende Freundin Uliana Tarchanova war es dennoch eine besondere Herausforderung: Sie sind in Hennigsdorf gestartet. Vor ihnen lagen 2 965 Kilometer bis zur Kathed-rale von Santiago. Bewältigt haben sie die Mammuttour in 83 Tagen. Ihre Füße haben sie bis zu 62 Kilometer pro Tag getragen, 36 waren es im Tagesschnitt.

Soweit die nackten Zahlen. Doch sie sagen nichts darüber, wie schwer es sein kann, jeden Tag im Morgengrauen oder noch davor aufzubrechen, „fußmüde“ zu sein, Quartiere suchen zu müssen. Sie erzählen auch nichts davon, wie viel freundliche Menschen die beiden kennengelernt haben, wie oft ihnen Wasser gereicht oder gar eine Mahlzeit gekocht wurde. Es sind nicht die Kilometer allein, die von solch einer durchaus entbehrungsreichen Reise in Erinnerung bleiben, es sind oft mehr die inneren Gedanken und die herzlichen Begegnungen. „In der Champagne haben Leute für uns echten Champagner geöffnet. Und in einem kleinen französischen Dorf haben die Bewohner die Bürgermeisterin informiert, als wir auf dem Festplatz campen wollten. Weil ein Gewitter drohte, schloss sie uns das Gemeindehaus auf.“

Bevor beide aber französische Herzlichkeit genießen konnten, musste erst einmal Deutschland durchpilgert werden. Am 29. Juni dieses Jahres brachen sie auf und wanderten über den Mauerradweg bis Stahnsdorf. Dort trifft man auf eine von Osten kommende Route des Pilgerwegs, dessen Netz sich durch ganz Europa zieht.

Der Start in Hennigsdorf fällt leicht. An einem Laternenmast nahe des Havelplatzes existiert tatsächlich ein Aufkleber mit einer Jakobsmuschel, dem Erkennungszeichen für den Weg zum Grab des Apostels Jakobus. „Selbst in Deutschland sind die Wege recht gut ausgeschildert. Auf mein Handy hatte ich mir zudem die GPS-Daten geladen“, berichtet Raab. Was in Deutschland hingegen fehlt, sind andere Pilger. Da war es mehr als ein Zufall, was dem Hennigsdorfer in Köln widerfuhr: „Wir saßen, gerade Möhren essend, als ein Radler näher kam. Und auf dem Rad saß einer, den ich vor drei Jahren bei meiner ersten Pilgerreise kennengelernt hatte.“

Was schwer wog, war das Gepäck. „Anfangs hatte ich 30, meine Freundin 20 Kilo auf dem Rücken“, erinnert er sich. Mit der Zeit weiß der Pilger, was er entbehren kann. „Es flog alles raus, was wir nicht täglich brauchten: Hängematte, Musikboxen, die zweite Powerbank.“ Unverzichtbar hingegen blieben Zelt, Isomatten, Schlafsäcke und Spirituskocher. Bis zur spanischen Grenze schliefen beide fast immer unter freiem Himmel. Der Ausnahmesommer sorgte für zumeist trockene Nächte.

Der Hitze war es aber auch geschuldet, dass das Paar schon in Frankreich in den Siesta-Rhythmus geriet. Morgens um drei wurden die Rucksäcke geschultert, um 12 Uhr war die erste Schicht vorbei. Nach 18 Uhr wurde nochmals vier Stunden gepilgert. Und das oft auch schweigend. Es waren keine religiösen Gründe, die beide zum Pilgern führten. Es dürfte eher die Suche nach Abstand vom Alltag gewesen sein. Nicht, dass das Paar sich nichts zu erzählen hätte. „Aber man kommt viel ins Schweigen, man zieht sich zurück. Dabei rattert es im Kopf ununterbrochen, man denkt über alles nach. Auch über die Zukunft.“ Und man spielt sich ein beim Verteilen alltäglicher Aufgaben. „Ich habe das Zelt aufgebaut und gekocht. Meine Freundin hat gewaschen und die Luftmatratzen aufgepumpt.“

Wie einst Hape Kerkeling starten viele Pilger im französischen Saint Jean Pied de Port. Als Alexander und seine Freundin dort eintrafen, hatten sie schon den größten Teil der Pilgerreise hinter sich, die schwerste Etappe aber stand ihnen bevor: an einem Tag über die Pyrenäen. Von 175 Meter im Tal geht es auf 1 275, dann gleich wieder runter auf 950 Meter. In Spanien, wo das Herbergsnetz dicht ist, leisteten sich beide oft eine Pilgerunterkunft und gewannen damit neue, höchst unliebsame Gefährten: „Dort gibt es viele Bettwanzen, die man nur schwer wieder los wird.“ Entschädigt wurden Alexander und Uliana vom gemeinsamen Abendessen und Weintrinken mit Pilgern aus aller Welt.

Nach 83 Tagen standen „The Legends“, wie sie wegen ihrer Ausdauer von vielen Mitpilgern genannt worden seien, vor der Kathedrale von Santiago; nach fast drei Monaten durch drei Länder und nur 2 000 ausgegebenen Euro. Aber können Füße von einem auf den anderen Tag stillhalten, wenn sie fast 3 000 Kilometer gelaufen sind? Offensichtlich nicht. Das Pilgerpaar packte zwei Tage und 115 Kilometer drauf, um ans (Pilger-)Ende der Welt, das Kap Finisterre, zu wandern. Weiter geht’s nicht mehr.