Radwegbau an der B96 verzögert sich

Volkmar Ernst

Oranienburg (MOZ) Die Planungen für den Radweg von Teschendorf nach Nassenheide haben sich doch schwieriger als erwartet gestaltet. Doch verspricht Hans-Jürgen Otte vom Landesamt für Straßenwesen in Eberswalde, dass die Radler 2019 von Oranienburg nach Löwenberg fahren können.

Vor allem die Feinabstimmung bei den Planungen sei schwieriger als erwartet gewesen, begründet Otte den Bauverzug. „Es mussten vor allem viele Detailfragen geklärt werden, wie der Radweg in Nassenheide an das bereits vorhandene Wegenetz Richtung Oranienburg angebunden wird“, so der Fachmann. Auch müssten noch weitere Bäume gefällt werden, um den Lückenschluss vornehmen zu können.

Laut Otte sei das Planfeststellungsverfahren inzwischen genehmigt und dem Bau 2019 stünde insofern nichts mehr im Wege. Auch die Fällungen seien für Ende Februar bereits beantragt, damit nach Ende des Winters sofort die Bauarbeiter anrücken können.

Geplant ist, den Radweg am Ortsausgang von Teschendorf in Richtung Nassenheide auf der linken Seite parallel zur Bundesstraße 96 anzulegen. In Teschendorf entsteht am Ortsausgang zusätzlich eine Querungshilfe. Am Ortseingang von Nassenheide wird der Radweg kurzzeitig auf die vorhandene Trasse der B 96 verschwenkt, um keine zusätzliche Brücke über den Teschendorfer Graben bauen zu müssen. Damit das geschehen kann, wird der bislang zweispurige Streckenabschnitt der B 96 kurz hinter der Q-Tankstelle wieder einspurig. In Höhe dieser Tankstelle wird der Radweg über die vorhandene Ampel auf die Teschendorfer Straße und weiter durchs alte Dorf bis zur Sprint-Tankstelle geführt. Dort sorgt abermals eine Ampel dafür, dass die Radler mittels Tastendruck die vielbefahrene Bundesstraße überqueren können, um dann nach Oranienburg zu radeln.

Otte geht von einer Fertigstellung spätestens Ende 2019 aus, ohne unvorhergesehene Bauverzögerungen sogar früher.