dpa

Berlin (dpa) Erstmals kochen in diesem Winter Flüchtlinge für Bedürftige in Berlin-Zehlendorf. Die Suppenküche in der Pauluskirche bietet von Anfang Oktober bis Ende März drei Mal die Woche warme Mahlzeiten für Obdachlose und Menschen mit geringem Einkommen an. Die Winterhilfe in Zusammenarbeit mit dem evangelischen Diakonieverein gibt es bereits seit 1993. Neu ist in diesem Jahr die Unterstützung der gemeinnützigen milaa GmbH, die in der Flüchtlingshilfe aktiv ist.

„Wir wollen zwei Themen miteinander verbinden: Die Integrationsbemühungen für die Geflüchteten und die Solidarität gegenüber denen, die weniger haben“, sagte Geschäftsführerin Jeanne Grabner am Montag. Bisher kochen zwei Mütter aus Afghanistan und Syrien - ein junger Bosnier liefert die Speisen anschließend aus. Für die Suppenküche kochen die Frauen deftige deutsche Speisen.