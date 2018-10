Monatelanges warten auf Bekleidung und Technik

Martin Haugk

Lehnitz Was passiert, wenn man brennendes Öl mit Wasser löscht? Stefan Flügge wagte die Probe: Ein riesiger Feuerball stieg plötzlich in die Luft. Flügge ist nichts passiert, er ist Gruppenführer bei der Freiwilligen Feuerwehr in Lehnitz und am vergangenen Sonnabend beim Tag der offenen Tür für die Besucher da. „Nun stellen Sie sich das Ausmaß in Ihrer Küche vor, wo dann noch über dem Herd Küchenmöbel aus Holz angebracht sind“, mahnt er die Besucher zum vorsichtigen Umgang mit brennendem Öl.

Interessierte konnten den Feuerwehrmännern jegliche Fragen stellen. Sie erklärten, wie viel Liter in ein Tanklöschfahrzeug passen und was die Unterschiede zwischen den einzelnen Fahrzeugen sind. Wer wollte, konnte sich an der Spreizzange probieren und mit Fingerspitzengefühl ein rohes oder gekochtes Ei von einem Verkehrskegel zum nächsten transportieren. Flügge demonstrierte auch, was passiert, wenn eine Sprayflasche zu lange auf einer warmen Heizung liegt: Nach einiger Zeit explodierte die Flasche mit einem lauten Knall.

Christian Woelke, 31 Jahre, Gruppenführer und Maschinist, ist bereits seit 22 Jahren dabei. Mit ihm sind aktuell 27 aktive Mitglieder in der Freiwilligen Feuerwehr Lehnitz. Auch hier besteht ein großes Nachwuchsproblem. Das Problem ist, dass die Jugend aus dem Ortsteil Lehnitz in Richtung Stadt zieht, wo es Wohnungen gibt und die Miete ist zumindest etwas billiger. Die Mitglieder werden dann an den nächstmöglichen Feuerwehrstandort versetzt. Auch die Anschaffung neuer Fahrzeuge, aktueller Technik und von Uniformen macht den Feuerwehrleuten Sorgen. Auf manches warten sie schon mehrere Monate. Der Spreizer aus dem Löschgruppenfahrzeug müsse dringend ausgetauscht werden. „Wir sind teilweise mit nur einer Komplettausrüstung pro Mitglied ausgestattet. Wenn dort mal nach einem Einsatz was gewaschen werden muss, ist der Kamerad schlichtweg nicht einsatzfähig“, erklärt Christian Woelke ernst.

Auch was die Fahrzeuge betrifft, sind die Lehnitzer nicht komplett ausgestattet, ihr Leiterfahrzeug wurde Ende 2017 außer Dienst gestellt. Auf ein neues Fahrzeug werden die Kameraden wohl noch lange warten müssen. „Es gäbe ja genug Drehleitern in der Umgebung, so die Meinung aus der Stadt“, erzählen die Einsatzkräfte.

„Das Ehrenamt wird zwar finanziell gefördert, was lobenswert ist, aber die Kameraden wünschen sich, dass das Geld direkt in Technik, Berufskleidung und weiteres angelegt wird“, sagt Woelke weiter.

Er und seine Kameraden starten ein Aufruf zum Eintritt in der Feuerwehr – in Lehnitz kann jeder ab acht Jahren mitmachen – und hoffen, dass die Stadt schneller lebensrettende, zeitgemäße Ausstattung zur Verfügung stellt.