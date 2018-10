Brandschützer gratulieren den Zühlener Kameraden

Immer mit der Ruhe: In Schrittgeschwindigkeit führte Dirk Wellmann mit seinem zum Feuerwehr-Fahrzeug umgebauten Rasentraktor den Umzug durchs Dorf an. © Foto: Jürgen Rammelt

Für langjährige Mitarbeit ausgezeichnet: Bei den Feierlichkeiten anlässlich des 85-jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr Zühlen wurde am Sonnabend ordentlich gefeiert. Eckhard Schliephacke (links) wurde bei dem Fest in die Alters- und Ehrenabteilung der Einheit aufgenommen. © Foto: Jürgen Rammelt

Jürgen Rammelt

Zühlen Seit 85 Jahren gibt es in Zühlen eine Freiwillige Feuerwehr. Dieses Ereignis wurde am Sonnabend gebührend gefeiert. Wie immer bei solchen Anlässen hatten sich zahlreiche Mitglieder von Wehren aus dem Amtsbereich in dem Rheinsberger Ortsteil eingefunden, um mit den befreundeten Zühlener Kameraden das Jubiläum zu feiern.

Eröffnet wurde das Fest mit einem Umzug, der am alten Schafstall am Ortseingang um 10.30 Uhr gestartet wurde. Angeführt wurde er von einem Mini-Feuerwehr-Fahrzeug, das Dirk Wellmann aus einem ehemaligen Rasentrecker gebaut hatte. „Etwa einhundert Stunden habe ich daran gewerkelt und rund 1 000 Euro hat der Spaß gekostet“, verriet der Feuerwehrmann aus Rheinsberg.

Nach den Mitgliedern der Zühlener Alters- und Ehrenabteilung, die auf einem Kremser Platz genommen hatten, folgten zu Fuß der Bürgermeister der Stadt Rheinsberg, Frank-Rudi Schwochow, Zühlens Einheitsführer Jan Günzel sowie Stadtbrandmeister Fred Kuball und weitere Mitglieder von Wehren aus den Rheinsberger Ortsteilen.

Der Umzug führte, begleitet von zahlreichen Einwohnern des Ortes, auf den Festplatz, wo die Brandschützer und Mitglieder der Jugendwehren im Karree Aufstellung nahmen. In seiner Festansprache ging Jan Günzel, der vor drei Jahren die Funktion des Wehrleiters übernommen hatte, auf die Geschichte der Wehr ein. Er berichtete, dass die Wehr in ihrer 85-jährigen Geschichte vier Chefs hatte. 28 Jahre allein leitete Hartmut Schliephacke die Geschicke der Wehr.

Voller Stolz berichtete der Einheitsführer, dass die Zühlener Wehr über 17 aktive Mitglieder, davon vier Frauen, verfügt. Gemeinsam mit Braunsberg würde die Jugendfeuerwehr aus sieben Jungen und Mädchen bestehen. Acht Kameraden gehörten der Alters- und Ehrenabteilung an. „Und dabei hat Zühlen nur 200 Einwohner“, erklärte Günzel mit geschwellter Brust.

Doch bei allem Grund, auf die Arbeit seiner Wehr stolz zu sein, gab es auch Kritik. Sie betraf die Technik und die Stadt, indem Günzel berichtete, dass der Motor des Einsatzfahrzeuges zum wiederholten Mal seinen Geist aufgegeben hat. „Es ist kein Zustand, wenn wir mit einem Tragkraftspritzenanhänger ausrücken, der von einem Traktor gezogen werden muss“, wandte er sich an die Adresse des Rheinsberger Rathauschefs.

Dieser ging in seiner Ansprache auf die Kritik ein. Doch gab Bürgermeister Schwochow zu bedenken, dass die berechtigten Sorgen der Feuerwehrleute nur schrittweise abgearbeitet werden könnten. Neben 7,5 Millionen Euro, die die Stadt benötigt, um fällige Investitionen an Angriff zu nehmen, würden 41 Millionen Euro Altschulden zu Buche stehen. Schwochow, der genauso wie Stadtbrandmeister Fred Kuball, der Jubiläumswehr und den anwesenden Brandschützern für ihre Einsatzbereitschaft dankte, brachte seine Freude zum Ausdruck, dass immer, wenn in Zühlen gefeiert wird, die Sonne scheint.

Der Appell endete mit Ehrungen und den Gratulationen der Gastwehren. Für das Ablegen der Jugendflamme 1 erhielt Nils Greisert das Abzeichen überreicht. Eckhard Schliephacke, der viele Jahre als Maschinist der Wehr zur Verfügung stand, wurde aus dem aktiven Dienst in die Alters- und Ehrenabteilung verabschiedet und Rainer Barm, Christian Halbeck sowie Arnfried Toppel wurden für ihre 30-jährige Mitgliedschaft in der Wehr ausgezeichnet.

Doch damit fand der Festtag noch lange nicht sein Ende. Nach der deftigen Erbsensuppe aus der Gulaschkanone, zubereitet vom langjährigen Rheinsberger Wehrleiter Wolfgang Knull und einigen bewährten Helfern, standen am Nachmittag Wettbewerbe im Löschangriff und im Tauziehen auf dem Programm. Am Abend gab es einen Fackel-umzug und anschließend auf dem Festplatz ein Lagerfeuer mit gemütlichen Beisammensein und Tanz.