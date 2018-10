Roland Becker

Velten (MOZ) Carsten Lecke, Geschäftsführer der Veltener Regionalentwicklungsgesellschaft (REG) ist am Montag mit sofortiger Wirkung von seiner Tätigkeit entbunden und bis auf Weiteres vom Aufsichtsratsvorsitzenden Hans-Jörg Pötsch beurlaubt worden. Lecke werden Unregelmäßigkeiten in der Geschäftsführung vorgeworfen, heißt es in einer Pressemitteilung des Rathauses. Details wollte Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) nicht benennen. Pötsch fügte auf Nachfrage allerdings hinzu: „Die Auswirkungen der Unregelmäßigkeiten sind finanzieller Art.“ Um die Vorwürfe zu klären, soll ein unabhängig agierendes Wirtschaftsprüfungsunternehmen den Verdacht unter die Lupe nehmen. „Bis zum Ergebnis der Prüfung und dessen Bewertung bitte ich, von der Unschuldsvermutung auszugehen“, schrieb Pötsch am Montag den Stadtverordneten. Hübner teilte mit, dass eine lückenlose Aufklärung angestrebt wird.

Die REG wird nun interimsmäßig von Stadtwerke-Chef Michael Kühne geleitet. Die REG sind ein Tochterunternehmen der Stadtwerke. Lecke, der für die CDU im Oranienburger Stadtparlament sitzt, war für die Vermietung der städtischen Wohnungen, Grundstücksverkäufe und den Bernsteinsee zuständig.