Trotz Problemen: Bahn setzt auf Züge von Bombardier

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Nach drei Jahren Verspätung hat die Bahn im Mai fünf neue Twindexx-Züge des Herstellers Bombardier auf die Gleise gebracht. Nach der Beseitigung von Softwareproblemen wurden die roten Doppelstockzüge am Montag offiziell vorgestellt.

Aufmerksame Bahnreisende haben die Neuerungen auf den Regionalexpresslinie RE3 und RE5 schon bemerkt. Die insgesamt 504 Sitzplätze in den fünf Waggons sind etwas anders angeordnet, der Zug fährt zügiger los, macht dabei ein surrendes Geräusch und verfügt über moderne Bildschirme mit Informationen zu Anschlüssen und Verspätungen in Echtzeit. „Die Kinderkrankheiten sind inzwischen abgestellt“, sagt Bernd Schniering, Leiter Produktion bei der Bahn. Jährlich 9,5 Millionen Zugkilometer legen 24 Fahrzeugeinheiten auf den beiden Linien zurück. „Das ist eine gewaltige Leistung“, sagt Jörg Werner, im Bereich Marketing der Bahn zuständig für die Angebotsplanung. Die bis zu 160 km/h schnellen Züge sollen auf der neugebauten Strecke nach Rostock für mehr Komfort und 15 Prozent Energieeinsparung sorgen. Geplant war die Inbetriebnahme 2014. Damals trat der für die Bahn wichtige, über zwölf Jahre laufende Verkehrsvertrag für beide Linien in Kraft. Doch die bei Bombardier gefertigten Doppelstockzüge, die in Weiß lackiert auch als Intercity unterwegs sind, kamen erst in diesem Jahr auf die Schiene, unter anderem wegen Softwareproblemen und dem komplizierten Zulassungsverfahren, so Schniering.

Ob es auf den stark ausgelasteten Ostseeverbindungen eine Kapazitätserweiterung geben kann, darüber werde derzeit mit der Bahn verhandelt, sagte Thomas Dill vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Für einen dichteren Takt müssten zusätzliche Fahrzeuge besorgt werden. Die DB Regio könne dabei auf Züge aus andere Bundesländern zurückgreifen, sagte Jörg Werner. Bislang sei aber fraglich, ob Mecklenburg-Vorpommern, das an beiden Linien beteiligt ist, überhaupt ein Interesse an einer höheren Kapazität habe, so Dill.