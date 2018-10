Tilman Trebs

Lehnitz (MOZ) Tragischer Unfall: Ein Autofahrer aus Lehnitz ist am Montag auf der Landstraße zwischen Lehnitz und Summt ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 17.30 Uhr kurz hinter dem Ortsausgang Lehnitz mit seinem SUV gegen einen Baum geprallt.

Die Ursache war zunächst unklar. Ein Polizeisprecher sagte, dass kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt gewesen sei. Das Opfer war Jahrgang 1968. Die Feuerwehren aus Oranienburg und Lehnitz sperrten die Landstraße für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten. Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein, hieß es am Abend aus der Polizeiinsektion in Oranienburg.