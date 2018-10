Zehdenicker Strategiekonzept ohne externe Hilfe

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Im kommenden Jahr wird es kein Budget für das von Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) vorgeschlagene Marketingskonzept „Zehdenick 2030“ geben.

Mit zahlreichen Einzelanträgen ist im Stadtparlament um einen tragfähigen Kompromiss gerungen worden. Das Ergebnis: Der Erarbeitung eines Strategie- und Marketingkonzeptes wird nur grundsätzlich zugestimmt.Wie das zu geschehen hat, ließen die Abgeordneten offen. Vor allem verhinderten sie, dass entsprechende Haushaltsmittel in den Etat 2019 eingestellt werden. Einen letzten Vermittlungsversuch unternahm Vize-Bürgermeister Dirk Wendland, der für den erkrankten Rathauschef Arno Dahlenburg (SPD) die Ansprache übernahm. „Es geht nicht darum, uns ein fertiges Konzept erarbeiten zu lassen, sondern einen Moderator für unsere Ideen zu suchen. Eine entsprechende Haushaltsstelle könnte mit einem Sperrvermerk versehen werden. Aber es zwingt uns ja keiner, über unsere Stadt nachzudenken.“ Nachdem schon der Stadtentwicklungsausschuss „Nein“ zur Finanzierung des Konzeptes gesagt hatte und sich die Mitglieder des Hauptausschusses uneinig waren, forderte der CDU-Abgeordnete Hermann Reichl, die Suche nach einem externen Beratungsbüro hinten anzustellen. Das ging der SPD-Abgeordneten Claudia Trampisch nicht weit genug: Sie sprach sich dafür aus, zunächst einen Leitfaden unter Beteiligung der Stadtverordneten erarbeiten zu lassen anstelle eines fertigen Konzeptes unter Beihilfe eines externen Büros. Ihr Antrag wurde abgelehnt. Eine sehr große Mehrheit fand sich dann aber für den ursprünglich im Stadtentwicklungsausschuss eingebrachten Vorschlag, den zweiten Absatz der Beschlussvorlage zu streichen und zunächst kein externes Büro zu verpflichten, sondern lediglich den Bürgermeister mit der Erarbeitung eines Konzeptes zu beauftragen. Nachdem die letzte Abstimmung schon gelaufen war, stellte Norbert Gerth (für SPD) den Antrag, doch noch einen Haushaltstitel für 2019 mit einem Sperrvermerk in den Etat 2019 aufzunehmen. Auch dieser Antrag fand letztlich keine Mehrheit.

Zuvor hatten noch andere Abgeordnete deutlich gemacht, dass die Stadt vorerst kein Konzept für das Jahr 2030 benötigen, sondern erst einmal ihre Hausaufgaben zu erledigen habe. „Wir müssen nicht schon wieder Geld für eine Strategie ausgeben. Wir haben noch so viele Aufgaben vor uns, das reicht bis zum Jahr 2023. Schon jetzt hat die Verwaltung große Probleme damit, diese Aufgaben umsetzen“, argumentierte der Claus-Dieter Wilksch (Die Linke) gegen den Bürgermeister-Vorschlag. Dieses Argument verstand Dirk Wendland nicht: „Es geht hier nicht um Investitionen, sondern ums Marketing.“ Was die ganze Diskussion überhaupt soll, fragte sich Jana Seehausen (Bürger für Zehdenick): „Mir ist die Vorlage zu undurchsichtig, deshalb stimme ich dagegen.“ Dabei hatte sich Dahlenburg reichlich Mühe gegeben, um den Abgeordneten darzulegen, um was es ihm gehe. Auf anderthalb Seiten hatte er die Notwendigkeit zur Erarbeitung eines Strategiepapiers erläutert: „Wenn Zehdenick sich erfolgreich den Herausforderungen der nächsten Jahre stellen will (....), dann muss jetzt mit der Erarbeitung eines ganzheitlichen Strategie- und Marketingkonzeptes begonnen werden.“ Daran hindern wird ihn der jetzt gefasste Beschluss nicht, allerdings muss er zunächst auf externe Hilfe verzichten.