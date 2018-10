Verstärkung aus Russland

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Auf eine enge Zusammenarbeit mit einer russischen Medizinschule setzt das Krankenhaus Eisenhüttenstadt. In dieser Woche wird ein Kooperationsvertrag unterzeichnet. Künftig absolvieren russische Studenten den letzten Teil ihrer Ausbildung in Brandenburg.

„Mehrere Krankenhäuser der Region haben zwischenzeitlich Interesse bekundet, im Projekt mitzuarbeiten“, berichtet Till Frohne, Geschäftsführer des Städtischen Krankenhauses in Eisenhüttenstadt. Mit seinen Kollegen in Beeskow, Guben und im Lutherstift in Frankfurt habe er mittlerweile über die Kooperation mit dem medizinischen College im russischen Kursk gesprochen. „So etwas macht ja auch nur Sinn, wenn wir gemeinsam Verantwortung übernehmen“, betont Till Frohne. Und die Häuser in jenen Städten würden schon jetzt mit der Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe in Eisenhüttenstadt zusammenarbeiten. Man kennt sich also.

Die Vereinbarung zwischen dem Krankenhaus in der Stahlstadt, der Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe und dem Kursker College ist nun soweit gediehen, dass an diesem Mittwoch von allen Seiten die Unterschriften geleistet werden. Einer der Schwerpunkte in der Vereinbarung ist unter anderem das gemeinsame praktische und theoretische Lernen. Zum wiederholten Male wird sich die Delegation aus Russland, der auch die Direktorin des Medizinischen College Kursk angehört, in Eisenhüttenstadt über die Organisation der Ausbildung in den grundlegenden Berufen der Krankenversorgung mit dem Schwerpunkt Gesundheits- und Krankenpflege informieren.

Auch aus dem hiesigen Krankenhaus waren bereits Vertreter in Kursk. An dem dortigen College erlernen etwa 1000 Studenten medizinische Berufe, darunter Krankenpflege, Laborassistenz, Zahntechnik sowie Geburtshilfe.

Angefangen hatte alles mit dem Hinweis aus dem benachbarten Kreis Spree-Neiße, dass es in Russland Interesse an einer Zusammenarbeit in der Gesundheitsbranche gebe, sagt Till Frohne. Als dann eine konkrete Anfrage in Eisenhüttenstadt landete, musste der Krankenhauschef nicht lange überlegen. Überall werde von Fachkräftemangel in der Alten- und Krankenpflege geredet, die Zusammenarbeit mit Kursk könnte ein Schritt sein, auch Fachkräfte von außen hinzuziehen.

Gegenwärtig sind bereits zwei junge Frauen aus Russland im Eisenhüttenstädter Krankenhaus teilzeitbeschäftigt als Pflege-Hilfskräfte. Die praktische Arbeit im Rahmen des deutsch-russischen Projektes hat also schon begonnen. Zuvor hatten die zwei Deutsch erlernt und im Rahmen eines Praktikums geschaut, ob die Ausbildung in Ostbrandenburg überhaupt etwas für sie ist. Offensichtlich war Interesse da. Nun werden sie in der Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe eine Gleichwertigkeitsprüfung ablegen müssen. Etwa ein Jahr dauert die Vorbereitung. „Die, die zu uns kommen, sind in Russland eigentlich schon Fachkräfte“, erklärt Till Frohne. Um aber einen in Deutschland vergleichbaren Abschluss zu haben, müssen sie hier noch ein Jahr dranhängen.

Aktuell erlernen zehn weitere Studenten des vierten Studienjahres in Kursk die deutsche Sprache in Wort und Schrift. Im April werden sie in Eisenhüttenstadt und vielleicht auch in den Krankenhäusern in Guben, Beeskow oder Frankfurt ihr letztes Praktikum absolvieren. „Während ihrer Teilzeitbeschäftigung erhalten sie tarifgebunden Geld, können sich also ihr Leben finanzieren“, sagt der Geschäftsführer des Krankenhauses Eisenhüttenstadt.

Er hat aber noch einen Grund, der für die Kooperation spricht. „Wir müssen langfristig natürlich auch schauen, dass wir die Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe sichern.“ Die Zusammenarbeit mit Kursk wäre ein weiteres Standbein.