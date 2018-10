Rund 70 neue Studenten begrüßt

Christian Schönberg

Neuruppin (MOZ) Die Medizinische Hochschule Brandenburg „Theodor Fontane“ (MHB) hat seit Freitag rund 70 neue Psychologie-Studenten. Sie wurden in der Pfarrkirche feierlich immatrikuliert.

Die meisten von ihnen absolvieren ihr Studium mit dem Ziel, den Bachelor-Abschluss zu erwerben. 23 von ihnen streben dagegen an, den schwierigeren Master-Studiengang erfolgreich abzuschließen.

Mit den Neuankömmlingen wächst die Studentenzahl der MHB nun auf insgesamt 388. Davon sind etwas mehr als 200 der jungen Leute Psychologie-Studenten, 187 junge Menschen studieren Medizin – zum Teil auch schon am zweiten Standort in Brandenburg/Havel. Dorthin wechseln die künftigen Ärzte nach dem vierten Semester. Die Psychologie-Studenten werden dagegen bis zu ihren Abschlussprüfungen in der Fontanestadt unterrichtet.

Laut MHB-Sprecher Dr. Eric Hoffmann nimmt mit der wachsenden Studentenzahl auch der Raumbedarf zu. Deshalb wird für die MHB gerade ein weiteres Gebäude auf dem Gelände der Ruppiner Kliniken, dem Hochschulkrankenhaus, entkernt und saniert, damit es ab 2019 für den Universitätsbetrieb genutzt werden kann. „Wir gehen davon aus, dort Anfang kommenden Jahres einziehen zu können“, so Hoffmann. Derzeit werden bereits das Haus O und das Haus G für die Hochschule genutzt. Unterrichtet wird auch noch im Alten Gymnasium mitten inder Stadt.(crs)