Diesel-Pleitegipfel

Berlin (MOZ) Das Dieselkonzept sollte der große Wurf der Großen Koalition sein, doch schon wenige Tage nach der Präsentation des Hilfspakets ist klar: Es ist es nicht. Viel schlimmer noch: Die Autokonzerne tanzen den Politikern weiter auf der Nase herum – und die kann nichts dagegen tun. Statt die Menschen zu besänftigen, hat es die GroKo geschafft, die Wut der Bürger weiter zu steigern. Mit möglichen fatalen Konsequenzen.

Die Parteien werden ihr Versagen in Sachen Diesel-Krise unmittelbar bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern zu spüren bekommen. Denn das jetzt präsentierte Programm bedeutet vor allem Kosten für den Dieselbesitzer. Kauft er sich mithilfe der Prämie ein neues Auto, muss er draufzahlen. Will er seinen Wagen umrüsten, muss er ebenfalls in die Tasche greifen. Denn das finanziert die Industrie nicht.

Andere Parteien werden von den halbgaren Vorschlägen der GroKo profitieren. Natürlich ist die Lösung nicht einfach, denn rechtlich kann die Regierung VW, Daimler und BMW zu nichts zwingen. Doch angesichts der faulen Kompromisse ist es wahrscheinlich, dass ausgerechnet die AfD mit ihren einfachen Antworten immer mehr Zustimmung beim Wähler erhält.